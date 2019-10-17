親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國民黨再開鍘 開除鄭佩芬和李正皓黨籍

台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例 十年溝通突破檢疫關卡

宏碁電競螢幕 奪2019上半年全球第一市占寶座

2019-10-17 16:26經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

根據最新市調機構IHS的資料顯示，宏碁2019年上半年在全球電競螢幕市場以15.7%市占率位居冠軍，與去年同期相比更成長81%，交出亮眼成績。其中，宏碁在北美表現出色，電競零售商市場以27.8%市占率穩坐龍頭，在加拿大則亦以24.2%的市占率奪冠。

宏碁在電競顯示器的亮眼成績歸功於領先的技術及快速商品化的能力，技術層面具備QHD/UHD高解析度、高達240Hz螢幕更新率、IPS小於一毫秒的反應速度，以及可變更新率（VRR）技術等，展現宏碁在電競螢幕的強勁實力。

此外，除了與經銷商具有緊密的連結外，宏碁電競螢幕選擇多元，從主打休閒玩家的Nitro系列到針對高階玩家的Predator系列皆具備完整產品線，其中Predator螢幕則在電競社群引起很大的正面迴響。

電競宏碁螢幕
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 15:15

佳士達策略轉型三支箭 走出7年虧損期

2019-10-17 15:10

不畏挑戰 研華深耕土耳其

2019-10-17 14:39

RISC-V架構發展 可望帶動晶心科營運向上

2019-10-17 14:39

廣達開發第一台無人車 在美試跑

2019-10-17 14:39

i 11熱賣 童子賢：秋高氣爽、風光明媚

2019-10-17 14:39

盛群亮新品 推出AI影像辨識晶片

2019-10-17 14:39

「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

5G報照競價方式 先標頻寬總量

2019-10-16 23:52

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

太陽能業者轉型 模組營收超越電池

2019-10-16 23:17

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

華擎第4季營運可望維持高檔 明年優於今年

2019-10-16 22:06

工研院視線追蹤技術 實現智慧零售創新應用

2019-10-16 21:23

資策會區塊鏈導入智取櫃 創共享平台新商機

2019-10-16 21:02

燦坤開放Redmi Note 8 Pro預購 會員價6599元起

2019-10-16 17:18

燦坤精選門市推出小米手環4 加1元多1件

2019-10-16 17:17

燦坤3C攜手小米 結盟成為新零售策略夥伴

2019-10-16 17:11

小米與燦坤合作 拓展線下通路

2019-10-16 16:56

亞太電信攜手交大展示5G應用 推智慧自駕輪椅

2019-10-16 16:37

資策會攜手電電公會 成立智慧製造數位轉型學堂

2019-10-16 16:07

5G綠能智慧展 我盼爭一席之地

2019-10-16 15:49

亞太電信攜手交大 展演5G無人機全台首飛

2019-10-16 15:07

億光赴日參展 展示智能車用新品

2019-10-16 14:45

realme旗艦機亮相 台廠供應鏈Q4進補

2019-10-16 14:45

經濟部攜手電電公會 秀29項創新技術

2019-10-16 14:45

不怕缺料危機 研調：PC銷售Q3守住成長

2019-10-16 14:45

信紘科打入台積鏈全新製程 機能水設備 出貨旺

2019-10-16 14:45

鴻海攻5G 亞太電信做先鋒

2019-10-16 14:45

亞福儲能進駐南科高雄園區建廠 搶攻全球儲能商機

2019-10-16 14:25

蔡總統：2025年綠電比例會達到20%目標

2019-10-16 13:02

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

被抓到網銀缺失及違規兼職 金管會開罰二金融機構

2019-10-16 19:59

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

燦坤精選門市推出小米手環4 加1元多1件

2019-10-16 17:17

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

共創三贏局面！金管會「開放API平台」正式上線

2019-10-16 18:08

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

鴻海呂芳銘首次表態：專網要「專頻」 越快越好

2019-10-16 21:01

資策會區塊鏈導入智取櫃 創共享平台新商機

2019-10-16 21:02

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

燦坤開放Redmi Note 8 Pro預購 會員價6599元起

2019-10-16 17:18

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14

優待機票案裁決出爐 長榮：遺憾且不排除提行政訴訟

2019-10-16 17:07

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50

太陽能業者轉型 模組營收超越電池

2019-10-16 23:17

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

香港外匯教父用鏡頭紀錄旅行 跨海來誠品信義開展

2019-10-16 19:35

IMF調降台灣成長率至2% 許勝雄：今明年經濟仍嚴峻

2019-10-17 00:28

尹衍樑兒代掌南山 金管會2次面試

2019-10-17 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top