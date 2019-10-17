宏碁電競螢幕 奪2019上半年全球第一市占寶座

2019-10-17 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



根據最新市調機構IHS的資料顯示，宏碁2019年上半年在全球電競螢幕市場以15.7%市占率位居冠軍，與去年同期相比更成長81%，交出亮眼成績。其中，宏碁在北美表現出色，電競零售商市場以27.8%市占率穩坐龍頭，在加拿大則亦以24.2%的市占率奪冠。

宏碁在電競顯示器的亮眼成績歸功於領先的技術及快速商品化的能力，技術層面具備QHD/UHD高解析度、高達240Hz螢幕更新率、IPS小於一毫秒的反應速度，以及可變更新率（VRR）技術等，展現宏碁在電競螢幕的強勁實力。

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此外，除了與經銷商具有緊密的連結外，宏碁電競螢幕選擇多元，從主打休閒玩家的Nitro系列到針對高階玩家的Predator系列皆具備完整產品線，其中Predator螢幕則在電競社群引起很大的正面迴響。