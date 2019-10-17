研華土耳其分公司 今日開幕

2019-10-17 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



研華今（17）日在伊斯坦堡舉行共創夥伴會議（Co-Creation Partner Conference, CCPC）暨研華土耳其分公司開幕典禮。

灣駐土耳其代表處鄭泰祥代表、伊斯坦堡台灣貿易中心陳明澤主任，以及多家土耳其在地合作夥伴及客戶包括Proline、Brisa Bridgestone、Tofas Turk、ProManage、Indas Otomasyon、APRA Muhendislik和Lima Endustriyel皆共襄盛舉，蒞臨開幕剪綵典禮。

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越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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研華土耳其分公司總經理Cem Celik表示，土耳其一直以來都是研華佈局全球的策略關鍵戰地，因此既使面臨土耳其嚴苛的經濟挑戰，以及歷經各種阻礙和限制下，研華仍堅定方向加強本地化經營與投資，積極發展適合應用於土耳其工業市場和特定垂直市場的解決方案。

現今研華土耳其分公司的策略方針之一，即是與當地團隊合作運用全球資源，聚焦工業應用開發，以滿足土耳其在製造、機器自動化、運輸、能源、安控等產業的需求，進而協助促進土耳其當地產業的數位化轉型。

研華工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠說，在研華的AIoT共創商業模式中，將物聯網歷程分為第一階段的數據感知與傳輸的技術硬體發展；第二階段發展整合的「WISE-PaaS工業物聯網雲平台」，並以此為核心啟動「共創模式」，連結專注於行業的系統整合商（Domain-Focused Solution Integrator, DFSI），以共同打造物聯網解決方案（Industrial App, I.APP）；第三階段則期望系統整合商可透過I.APP，快速協助垂直產業客戶進行數位轉型，共同創造智慧價值。而研華於土耳其將大力著重第二階段，與當地行業的系統整合商夥伴，大力發展I.APP。

張敏忠說，研華土耳其分公司在DFSI的夥伴目標將著重於建立區域策略合作關係，以滿足當地市場需求。以土耳其當地智慧城市和安全應用領域的系統整合商Proline Integrated Intelligence為例，由於該公司相當重視平台和裝置間的無縫通訊，因此於會上與研華簽署成為DFSI意向書，以確認雙方合作關係。