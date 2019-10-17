志聖衝刺半導體應用 新設備打入COF與DRAM封裝

2019-10-17 15:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



志聖工業今（17）日召開法說會並釋出衝刺半導體設備進展，其中新設備已切入COF供應鏈應用，以及第4季將首度交貨中國大陸DRAM封裝廠。

志聖統計，今年前三季半導體應用佔比6%，目標今年內提升至9%，包含晶圓真空壓膜機、Burn in Auto Oven設備、in line Plasma設備、SiP應用混合設備等。