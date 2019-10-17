志聖董座梁茂生：期待10項新品發光發熱

2019-10-17 14:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



PCB設備商志聖（2467）今（17）日召開法說會，董事長梁茂生提到，因應5G、自動駕駛以及AI連結IoT需求促成電路板與面板製造升級，帶動更多新品開發需求，志聖也準備好10項新品，期待新品發光發熱。