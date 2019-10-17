蘋果攜手插畫家傳遞正能量 咻咻熊現身說法
插畫家「咻咻熊」今天表示，創作過程中，最大收穫是用最樂觀心情看待所有事；她也發現，很多畫圖的前輩或同行都不是畫圖的本科生，代表只要有心，就算現在開始也來得及。
The Big Draw是全世界最大的繪畫藝術節，今年The Big Draw與蘋果公司（Apple）合作，在全球AppleStore推出The Big Draw Today at Apple課程，包含在台灣與療癒系圖文插畫家合作。
蘋果今天邀請插畫家「咻咻熊」到信義A13直營店主持媒體活動，體驗精華版的The Big Draw Festival系列課程，用iPad Pro搭配Apple Pencil，在Procreate應用程式上動手畫出簡單的形狀、色彩和線條，創作出具溫暖正能量的畫卡。
從高中開始創作的咻咻熊曾因為升學上的挫折，陷入自我懷疑，一度考慮放棄畫畫，但是她的座右銘「做自己喜歡的事，讓喜歡的事變得有價值」為她帶來正能量，決定拾起畫筆繼續創作。
咻咻熊說，在這幾年的創作過程中，最大收穫是用最樂觀心情看待所有事；當遇到困難時，一定要告訴自己有多幸運，因為現在就遇到了這個關卡，如果解決眼前的困難就可以「升等」，即使解決不了，也可以告訴自己以後不會再碰到更難的問題。
咻咻熊坦言，很多人說畫畫沒有前途，而她小時候第一個夢想是當美術老師，第二個是漫畫家，第三個是插畫家，到頭來自己還是實現了夢想。她也發現，很多畫圖的前輩或同行都不是畫圖的本科生，這代表只要有心，就算現在開始也來得及。
在今天的活動中，咻咻熊透露幾個繪畫的訣竅。第一個步驟是繪製前想一想，例如想要送給誰、想要寫給對方的一句話、對方的特徵、想要隱藏在圖像裡面的文字等。其次開始繪製草稿，先畫出一個輪廓形狀，再開啟新圖層上色。
她也提醒，畫草圖是先把所有想法整理進去，打稿的線條比較多；正式圖會用比較乾淨的線條，筆觸也可以更堅定。
咻咻熊說，平常她使用電腦與繪圖板創作，這次與合作Today at Apple課程，是她第一次使用iPad Pro創作，感覺很不同，而且iPad Pro比較方便攜帶，適合隨時記下心裡的靈感或想法。
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