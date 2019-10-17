「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北即時報導



鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook

鴻海（2317）創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（17）日表示，郭台銘不參加2020年總統大選後，近期網路上仍有不少「黑郭」言論，不論是外界熟知的「跑步哥」或是部分網路言論「黑郭人士」搜尋郭家人、孩子唸書學校等已經影響隱私與威嚇人身安全，蒐集資料後將採取法律行動、優先和警察局報案。

至於柯文哲台南簽書會後或預計前往高雄、郭台銘也預計在高雄辦感恩活動，蔡沁瑜也表示，柯文哲陣營蔡顧問將帶提名候選人前往郭感恩之旅現場。