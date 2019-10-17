M31円星科技產品 獲ISO 26262車用安全最高等級認證
矽智財開發商円星科技M31 （6643）今（17）日宣布，該公司所開發的Memory Compiler 與GPIO IP獲德國認證機構SGS-TÜV頒發「ISO 26262車用安全最高等級ASIL-D Ready」認證，提供安全可靠的車用電子設計解決方案。未來將有利於該公司打入全球重要車廠的車用供應鏈。
隨著車聯網、自動駕駛、先進駕駛輔助系統、及智慧運輸系統的發展，吸引許多國際半導體大廠積極投入車用電子產業，產品的「可靠度」與「安全性」是車用半導體商品最重要的基本檢視指標。
M31円星科技表示，ISO 26262被國際車界譽為當今「最先進的汽車安全標準」，並且成為全球汽車製造商及汽車產業供應鏈遵循的規範。隨著汽車電子系統的日趨複雜，ISO 26262標準定義了4 種汽車安全完整性等級，以分析汽車電子產品的功能安全是否符合所需的汽車安全完整性等級, ASIL等級由A至D，以 ASIL-A 為最低，「ASIL-D為最高等」。等級愈高，對系統功能安全要求愈嚴謹。
Ｍ31円星科技執行副總經理石維強表示，我們的基礎矽智財，包括Memory Compiler 與GPIO IP，獲得 ISO 26262 ASIL-D Ready認證，這是M31基礎矽智財跨入車用電子領域的重要里程碑之一，通過認證，晶片設計與製造廠商可以更安心地利用M31的IP解決方案，來規劃他們在車用IC功能性、安全性、和可靠性的整體需求。
去年(2018)五月M31產品MIPI MPHY即已得到ISO 26262 ASIL-B認證，隨即獲得「國際一級車用電子大廠」採用。今年更成功打入「歐洲一級汽車大廠」電子設計部門的IP供應鏈。加入Memory Compiler和GPIO認證產品後，應用在車用電子的IP解決方案便更加完整。
M31 IP除了達到「車用安全最高等級ASIL-D Ready」之外，「小面積」與「低功耗」仍然保持領先業界的競爭優勢，符合車用電子廠商「高性能、低成本、低功耗、和安全性」的要求。
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