盛群新品發表有亮點 首推AI晶片打入貨幣辨識應用

2019-10-17 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／台北即時報導



MCU大廠盛群年度新品發表會有亮點，面對全球AI潮流趨勢，盛群順勢切入AI領域，推出AI影像／神經網路處理器晶片。總經理高國棟表示，今年推出11大類、共計99項產品，為近年來最大規模，其中AI晶片、數位感測晶片及業界最低功耗觸控MCU，盛群投入相當多時間、人力研發，未來將陸續貢獻業績獲利表現。

堪稱業界MCU（微控制器）百貨大廠盛群，今年新品發表以智慧生活與AIoT應用之相關控制及通訊應用為主軸，發表多項新品，11大類包括：AI晶片、車用電子、超低功耗8位元MCU、安全與安防、觸控類、健康量測、馬達控制、電源管理、數位感測器、無線通訊類、NB-IoT等。

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其中AI晶片、數位感測晶片及超低功耗觸控為今年新品亮點，在未來AI應用無所不在，盛群AI晶片未來成長可期，該款AI晶片影像／神經網路處理器，適合影像鑒別及影像辨識的相關應用，如貨幣辨識、車牌辨識、物件鑒別、自動光學檢查、臉部辨識等，影像介面則支援雙CIS模組及雙CMOS模組輸入，並擁有750mW的低功耗。

高國棟表示，AI晶片最重要在軟體演算法，目前已經配合客戶開發完成並獲採用，可應用於貨幣辨識之銀行驗鈔機，未來盛群更會將散於各單位AI演算人力集合起來，專注開發AI晶片。

另外，業界最低功耗之雙按鍵觸控MCU，耗電量小於0.45微瓦，適合應用於穿戴式產品以及指紋辨識模組等，高國棟指出，該顆MCU觸控比P-sensor、G-sensor解決方案更為省電、更適合穿戴式裝置，目前已經在客戶端產品進行量產；數位感測晶片取代傳統的類比輸出訊號，也已獲客戶導入設計採用。