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研華 聚焦土耳其工業市場

2019-10-17 10:50經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠研華（2395）積極切入新市場，近期在土耳其成立分公司，研華指出，既使面臨土耳其嚴苛的經濟挑戰，研華仍堅定方向加強本地化經營與投資，聚焦工業應用開發，以滿足土耳其在製造、機器自動化、運輸、能源、安控等產業的需求。

研華土耳其分公司總經理Cem Celik表示，土耳其一直以來都是研華佈局全球的策略關鍵戰地，因此既使面臨土耳其嚴苛的經濟挑戰，以及歷經各種阻礙和限制下，研華仍堅定方向加強本地化經營與投資，積極發展適合應用於土耳其工業市場和特定垂直市場的解決方案。

現今研華土耳其分公司的策略方針之一，即是與當地團隊合作運用全球資源，聚焦工業應用開發，以滿足土耳其在製造、機器自動化、運輸、能源、安控等產業的需求，進而協助促進土耳其當地產業的數位化轉型。

研華的AIoT共創商業模式中，將物聯網歷程分為第一階段的數據感知與傳輸的技術硬體發展；第二階段發展整合的「WISE-PaaS工業物聯網雲平台」，並以此為核心啟動「共創模式」，連結專注於行業的系統整合商（Domain-Focused Solution Integrator; DFSI），以共同打造物聯網解決方案（Industrial App; I.APP）；第三階段則期望系統整合商可透過I.APP，快速協助垂直產業客戶進行數位轉型，共同創造智慧價值。而研華於土耳其將大力著重第二階段，與當地行業的系統整合商夥伴，大力發展I.APP。

研華土耳其分公司在DFSI的夥伴目標將著重於建立區域策略合作關係，以滿足當地市場需求。以土耳其當地智慧城市和安全應用領域的系統整合商Proline Integrated Intelligence為例，由於該公司相當重視平台和裝置間的無縫通訊，因此於會上與研華簽署成為DFSI意向書，以確認雙方合作關係。

研華日前在土耳其伊斯坦堡舉行共創夥伴會議（Co-Creation Partner Conference, CCPC）暨研華土耳其分公司開幕典禮，多家土耳其在地合作夥伴及客戶包括Proline、Brisa Bridgestone、Tofas Turk、ProManage、Indas Otomasyon、APRA Muhendislik和Lima Endustriyel皆共襄盛舉。

土耳其研華物聯網
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