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小米強化在台通路 攜手「燦坤3C」進駐全台283間門市

2019-10-16 22:47聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

小米台灣持續發展線下通路，透過實體門市觸及更多不同族群，繼9月下旬攜手新光三越百貨，陸續於北、中、南開設小米專賣店後，今天又宣布與燦坤3C合作，一舉進駐全台283間門市，布局範圍擴大至花東與金門、澎湖等離島地區。小米台灣表示，期待在雙方密切合作下，一同讓更多喜歡小米地用戶享受科技帶來的美好生活。

小米台灣今天宣布推出搭載6400萬四鏡頭Redmi Note 8 Pro，也同步小米空氣淨化器 3，訴求體積不變、淨化力再升級，在季節轉換之際提供用戶升級新選擇。於此同時，小米也宣布持續深入台灣市場，拓展線下通路，自10月17日起，小米將一舉進駐283間燦坤3C門市，預計將於年底前於全台門市全面開賣超過60個品項。

小米台灣表示，將在16間燦坤3C精選門市特別設置小米木質品牌專櫃，71間門市設立小米專區，現場展示超過10項小米明星商品。小米與燦坤3C首波將同步展開6400萬像素四攝新機Redmi Note 8 Pro的預購與開賣；同時，自10月17日至20日於燦坤3C 的283間門市舉辦「小米明星商品盛大開賣」活動，推出10款小米產品現買現折及優惠活動。

小米台灣宣布攜手在地3C通路燦坤3C，將一舉進駐全台283間門市。小米台灣提供
小米台灣宣布攜手在地3C通路燦坤3C，將一舉進駐全台283間門市。小米台灣提供
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小米燦坤3C
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