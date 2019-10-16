華擎第4季營運可望維持高檔 明年優於今年
華擎總經理許隆倫今（16）日表示，2019年第4季營運可望維持在高檔水準，12月會下滑，毛利率可能與第3季差不多，2020年在歐洲新客戶帶動，以及AMD推出新產品之下，伺服器、顯示卡，以及工業電腦等產品出貨量持續成長，營運將比2019年好。
華擎今天參加券商舉辦的法說會，該公司2019上半年除了主機板之外，其他產品線出貨量都成長，其中成長最大的是伺服器與顯示卡。伺服器與顯示卡因為毛利較低，對2019年上半年毛利有影響。主機板因為2019年上半年無新產品推出，表現普通，同時，上半年還在去化挖礦的顯示卡庫存。
至於華擎2019年第3季營收創單季新高，季增50%，主要是主機板與伺服器等都有新品推出，推升營收成長。獲利方面，因為營收規模放大，第3季營業利益與淨利都相對樂觀。
許隆倫表示，2019年第3季營收表現不錯，因為主機板AMD在7月發布新產品，使市場熱絡，這是AMD全新CPU，因為AMD過去五年沒有新產品推出，這次推出之後，有帶動換機潮，而且是高階。至於英特爾的主機板也賣的不錯，使得整體市場都變好。第3季包括歐洲美洲亞太區的表現都很好。
至於2019年第4季，他說，主機板維持在高檔，目前英特爾CPU缺貨，AMD供應會好一點。2020年第1季則要看英特爾供應狀況，由於英特爾14奈米製程延後一季，對明年第1季是審慎樂觀。
在顯示卡方面，他說，AMD在7月發布7奈米卡新顯卡，鎖定中高階客戶，價格為349及399美元，有助推升AMD市占率，12月AMD還有新產品，價格為200美元7奈米的產品，這都推升華擎的顯示卡出貨量。2020年AMD產品線更齊全，明年會有中階7奈米產品，因此，仍看好明年顯示卡出貨量將優於今年。
在伺服器方面，他說，華擎的客戶是二三線資料中心與白牌伺服器，2019年第4季仍會在高檔水準，2020年第1季會下滑，但整個2020年會比2019年好，因為加入歐洲兩家主要客戶，至於好多少，要看新客戶放量速度。
工業電腦方面，他說，這兩年成長趨緩，華擎鎖定高階工業電腦，毛利相對高很多，2020年工業電腦也是成長的。
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