華擎第4季營運可望維持高檔 明年優於今年

2019-10-16 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



華擎總經理許隆倫今（16）日表示，2019年第4季營運可望維持在高檔水準，12月會下滑，毛利率可能與第3季差不多，2020年在歐洲新客戶帶動，以及AMD推出新產品之下，伺服器、顯示卡，以及工業電腦等產品出貨量持續成長，營運將比2019年好。

華擎今天參加券商舉辦的法說會，該公司2019上半年除了主機板之外，其他產品線出貨量都成長，其中成長最大的是伺服器與顯示卡。伺服器與顯示卡因為毛利較低，對2019年上半年毛利有影響。主機板因為2019年上半年無新產品推出，表現普通，同時，上半年還在去化挖礦的顯示卡庫存。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

至於華擎2019年第3季營收創單季新高，季增50%，主要是主機板與伺服器等都有新品推出，推升營收成長。獲利方面，因為營收規模放大，第3季營業利益與淨利都相對樂觀。

許隆倫表示，2019年第3季營收表現不錯，因為主機板AMD在7月發布新產品，使市場熱絡，這是AMD全新CPU，因為AMD過去五年沒有新產品推出，這次推出之後，有帶動換機潮，而且是高階。至於英特爾的主機板也賣的不錯，使得整體市場都變好。第3季包括歐洲美洲亞太區的表現都很好。

至於2019年第4季，他說，主機板維持在高檔，目前英特爾CPU缺貨，AMD供應會好一點。2020年第1季則要看英特爾供應狀況，由於英特爾14奈米製程延後一季，對明年第1季是審慎樂觀。

在顯示卡方面，他說，AMD在7月發布7奈米卡新顯卡，鎖定中高階客戶，價格為349及399美元，有助推升AMD市占率，12月AMD還有新產品，價格為200美元7奈米的產品，這都推升華擎的顯示卡出貨量。2020年AMD產品線更齊全，明年會有中階7奈米產品，因此，仍看好明年顯示卡出貨量將優於今年。

在伺服器方面，他說，華擎的客戶是二三線資料中心與白牌伺服器，2019年第4季仍會在高檔水準，2020年第1季會下滑，但整個2020年會比2019年好，因為加入歐洲兩家主要客戶，至於好多少，要看新客戶放量速度。

工業電腦方面，他說，這兩年成長趨緩，華擎鎖定高階工業電腦，毛利相對高很多，2020年工業電腦也是成長的。