工研院 開發出電信操控無人機隊

2019-10-16 21:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



工研院開發出電信操控無人機隊。工研院優化使用4G網路搭配Wi-Fi雙鏈路通訊方案、搭配客製化光學鏡頭，兼具數據與圖像傳輸功能，即時影像串流延遲不到1秒並能多人同時觀看，可同時管理多架無人機，如今已衍生出多種應用模式，包括「定點維安」、「水庫壩體與集水區巡檢」、「空中警車巡邏」、「橋梁巡檢」。