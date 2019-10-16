鴻海呂芳銘首次表態：專網要「專頻」 越快越好

2019-10-16 21:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



5G企業專網需不需要「專頻」，引發經濟部、國家通訊傳播委員會（NCC）、電信代表及企業代表多方論戰，鴻海副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘身兼製造業及電信業角色，首次表態指出，5G企業專網要「專頻」，呼籲政府相關專網政策拍板時間越快越好。

5G首波商用頻譜競標將在12月10日開始競標，而5G專網要不要「專頻」的議題被電信業者跟NCC視為將影響頻譜競標價格及公平競爭的關鍵因素。近期中華電信、台灣大、遠傳均明確表達反對專網發「專頻」。經濟部、電電公會、電腦公會、石化產業的台塑，半導體產業的日月光等企業表達，專網有「專頻」需求。

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有趣的是，鴻海集團橫跨製造業、企業專網供應商、電信業者及專網系統者合角色，對於專網要不要發「專頻」，意見也受矚目，呂芳銘表示，企業專網到處都是，但掌握頻譜，跟沒有掌握頻譜還是有差別，企業專網要「專頻」，除兼顧資安及自己管理網路，也保有與電信業者合作以外的彈性。

至於專網專頻政策拍板時間點也有諸多討論，中華電信董事長謝繼茂等電信業者均呼籲盼5G頻譜競標前確定，呂芳銘也認為，越快越好，越快可以讓台灣產業鏈掌握全球趨勢，鴻海集團發展智慧製造等垂直產業領域應用也需要專網專頻。

而專網專頻的頻率位置，呂芳銘認為，要跟國際接軌，德國目前規劃3.7GHz至3.8GHz，日本則為4.4GHz到4.7GHz，其他也有28GHz等，全球有五到六個國家都已經研究專網專頻。

呂芳銘表示，電信業者拿到商用頻譜，加上很強的網路規劃及建設，是關鍵強項，不用擔心競爭，5G有許多垂直產業的應用領域，目前觀察只有智慧製造、智慧醫療等領域，需要掌握自己的專用頻譜設立專網，其他應用都是電信業者的機會。

未來隨著5G企業專網需求，將延伸5G專網的系統整合廠商商機，呂芳銘認為，不僅是亞太電信的子公司富鴻網可以成為5G專網的系統整合廠商，企業也可以找電信業者協助布建網路。