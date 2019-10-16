燦坤3C、小米結盟 首波開賣逾60款小米商品
2019-10-16 18:26
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
燦坤3C今(16)日宣布與小米正式結盟為新零售策略夥伴；看好小米多樣化的商品線及高品質，不僅能更完善燦坤智慧生活週邊布局，更期待成為年末銷售重要的業績動能，首波將開賣逾60款小米商品。
燦坤3C表示，全台包含花東及金門、澎湖共283間門市及網購都可購買小米產品，全台門市中有16間門市將設立小米木質原廠專櫃、71間門市同步設立小米專區，更享有燦坤3C最專業的門市人員解說服務，打造全方位一站式購物體驗。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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燦坤3C指出，兩大品牌聯手之外，燦坤3C將自10月17日起展開全新Redmi Note 8 Pro預購活動，且限量贈送市價545元小米藍牙耳機 AirDots 超值版；此外，10月17~ 20日更獨家精選小米十大明星商品祭出優惠折扣，最高可達79折；同時燦坤網購與門市雙線齊發限量折扣活動。
燦坤3C總經理李佳峰表示，「燦坤3C致力提供消費者完整的新零售服務體驗，以消費者為核心，精選具有市場潛力的優質商品。很高興此次引進深受消費者喜愛的小米品牌，透過燦坤門市與網購全通路優勢，讓消費者享有最多優質3C商品選擇，提供全方位一站式購物體驗，而本次的合作也預期帶入更多客層並帶動業績增長」。
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