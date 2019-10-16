推廣科普資訊 科技部攜手福斯打造影音平台

2019-10-16 18:13 中央社 台北16日電



為了強化科普傳播，科技部與福斯傳媒合作，打造科普影視平台，讓科技部補助製作的科普影片、節目可以透過網路平台與有線電視，融入民眾的生活。

科技部與福斯傳媒有限公司台灣分公司打造「科普新視界」影視平台，結合科技部科普活動及重大科學事件時程，在有線電視頻道及數位線上平台同時播映科普影片，符合現代閱聽人的習慣，讓科學知識更深融入大眾的生活，加速科學知識的傳播。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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科技部說明，從2006年起，科技部陸續以「科普傳播事業催生計畫」、「科普事業發展計畫」、「科普產品製播推廣產學合作計畫」三階段補助科普產品製播，至今已累計70餘部影片、10餘套節目，並獲16座金鐘獎肯定，在國際各類影展中取得佳績。

「科普新視界」影視平台，今天正式宣告啟動，橫跨電視、數位和影音串流的線上影視平台，同時公布「科普新視界」的YouTube頻道。讓民眾依照自己的觀看習慣，利用電視、手機或平板等不同載具，透過有線電視的國家地理頻道、以及科普新視界與國家地理頻道的YouTube頻道，輕鬆收看優質科普影片。