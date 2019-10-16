燦坤開放Redmi Note 8 Pro預購 會員價6599元起
2019-10-16 17:18
經濟日報 記者張義宮
╱台北即時報導
燦坤3C將同步於10月17日起開放全新Redmi Note 8 Pro預購活動，會員價6,599元起，並限量贈送市價545元的小米藍牙耳機AirDots超值版。
強勁新機Redmi Note 8 Pro承襲Redmi系列極致性價比的特點，搭載全球首發聯發科Helio G90T遊戲級處理器及三星GW1旗艦級感光元件，打造6400萬高解析四鏡頭新機，更擁有4500mAh大電量與支援18W快速充電，同步使用水冷散熱系統，在整體設計、相機及效能上都將帶來絕佳的使用體驗。
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
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- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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