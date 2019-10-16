燦坤3C攜手小米 結盟成為新零售策略夥伴

2019-10-16 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



為提供消費者完整的新零售服務體驗與完備「電生活」的全方位可能，燦坤3C今（16）日宣佈攜手智慧科技領導品牌—小米，正式結盟為新零售策略夥伴。看好小米多樣化的商品線及高品質，不僅能更完善燦坤3C的智慧生活週邊佈局，更期待成為年末銷售重要的業績動能。

燦坤規劃全台包含花東及金門、澎湖共283間門市及網購皆可購買小米產品，全台門市中有16間門市將設立小米木質原廠專櫃、71間門市同步設立小米專區，更享有燦坤3C最專業的門市人員解說服務，打造全方位一站式購物體驗。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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在兩大品牌聯手之際，燦坤3C也將於10月17日起展開全新Redmi Note 8 Pro預購活動並限量贈送市價545元小米藍牙耳機 AirDots 超值版；此外，10月17日至10月20日更獨家精選小米十大明星商品祭出優惠折扣，最高可達79折。

同時燦坤網購與門市雙線齊發限量折扣活動，10月19日加碼精選10間門市推出小米手環4「加1元多1件」限量活動 （每人每卡限加購一次，各門市限量50名）。

燦坤3C總經理李佳峰表示，致力提供消費者完整的新零售服務體驗，以消費者為核心，精選具有市場潛力的優質商品。