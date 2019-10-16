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小米與燦坤合作 拓展線下通路

2019-10-16 16:56經濟日報 記者何佩儒／即時報導

小米持續深入台灣市場，拓展線下通路，繼9月下旬攜手新光三越百貨，陸續於北、中、南開設小米專賣店後，今（16）日再宣布與燦坤3C合作，一舉進駐全台283間門市，布局範圍擴大至花東與金門、澎湖等離島地區。

小米台灣持續發展線下通路，透過實體門市觸及更多不同族群。小米台灣表示，希望藉由燦坤3C的門市密度優勢與通路網絡，更深遠地將小米產品推及花東與離島地區，進駐金門、澎湖等縣市，期待在雙方密切合作下，一同讓更多喜歡小米的用戶享受科技帶來的美好生活。

小米台灣指出，自17日起，小米一舉進駐283間燦坤3C門市，預計將於年底前於全台門市全面開賣超過60個品項，其中16間精選門市特別設置小米木質品牌專櫃，71間門市設立小米專區，現場展示超過10項小米明星商品。小米與燦坤3C首波將同步展開6,400萬像素四攝新機Redmi Note 8 Pro的預購與開賣。

同時，自10月17日至20日於燦坤3C 的283間門市舉辦「小米明星商品盛大開賣」活動，10款小米產品現買現折及優惠活動；19日於10間特定的燦坤3C門市，推出「小米手環4加1元多一件」，數量有限，售完為止。

小米台灣總經理羅燕（左）與燦坤3C總經理李佳峰。 記者何佩儒／攝影
小米台灣總經理羅燕（左）與燦坤3C總經理李佳峰。 記者何佩儒／攝影
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小米手環燦坤3C
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