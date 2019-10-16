Google強調永續精神 所有硬體生產耗電由再生能源供應

2019-10-16 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北即時報導



Google Pixel 4 系列智慧手機、Nest Mini 智慧音箱上市，台灣是第一波開賣地區。Google也重申對環境永續的承諾，宣布於 Google 硬體主要製造地區的再生能源專案投資1億5,000萬美元。

目前，Google在台灣開始採購太陽能電力，第一批綠電將在明年起供應彰濱資料中心，將興建的台南資料中心也將採購綠電。

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Google 強調，消費性硬體產品將全面採用再生能源， Made by Google 硬體系列除了打造讓人們、社群與地球更好的產品外，致力確保硬體生產的過程能維持環境永續，無論是從研發設計、製造到物流運輸皆然。

在 2019 年上市的所有 Nest 產品均含可回收塑膠原料，且 Google 與所有客戶間的物流運輸已達成碳中和。

Google表示，在今年 9 月宣布創辦至今最大宗的再生能源企業採購，包含 18 筆新再生能源交易，總量高達 1,600MW （千瓩），增加 Google 在全球逾四成的風能和太陽能協議組合，2019 年的再生能源總容量達近 5,500 MW (千瓩)，相當於100 萬座太陽能屋頂（Solar Rooftop）的產能。

Google表示，再承諾投資1億5,000萬美元，支持硬體產品主要製造地區的再生能源專案。這項針對金融與製造合作夥伴的投資承諾，預計能催生約15億美元的再生能源發展資本額，進而實現對生產消費性硬體的耗電均由再生能源所供應的目標。