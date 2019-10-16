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兩名外送員之死：平台經濟讓勞工更自由或更弱勢？

亞太電信攜手交大展示5G應用 推智慧自駕輪椅

2019-10-16 16:37聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

國立交通大學2018年與鴻海科技集團共同成立聯合研究中心，在交大校園打造5G實驗網路，鼓勵開放式創新及自主應用開發，今天亞太電信攜手交大展示最新5G應用整合成果，當智慧自駕輪椅在行駛間遇到車輛會自動停駛，以保障身障者及自駕輪椅使用者的安全。

亞太電信與交通大學搭載5G網路，將AIoT應用在智慧監控領域，採用高空攝影機，利用5G網路傳送高清晰影像，結合穿戴式裝置低延遲的感測資訊，做即時影像回傳及人工智能判讀，實現高空視野下的人員辨識，可應用於公司或工廠進出人員辨識，即時得知監控區域的人物資訊、人物關聯性，達到安防檢測。

亞太電信董事長呂芳銘表示，亞太電信看準未來新科技應用，自2014年就積極佈局5G創新應用，包含取得業界首張5G實驗網執照；率先以5G網路支持8K影像即時轉播；整合AI視覺辨識相關應用，投入校園、零售、銀行、製造等領域，而這次結合無人機展演5G應用，透過穩定、高頻寬、即時等特性，可將無人機空拍畫面以高解析度快速回傳地面，進行VR成像。因此，可將即時路況影像與AI分析結果透過5G網路傳給該區所有用路人，達到危險預警目的，降低車禍事故發生。

亞太電信表示，與交大將5G運用在智慧交通領域，推出智慧輪椅，結合5G網路、AI及物聯網多元圖像資訊融合，當智慧自駕輪椅在行駛間遇到車輛會自動停駛，以保障身障者及自駕輪椅使用者的安全，此技術未來可應用於自駕車、智慧車等無人載具車輛，提供即時危險路況警示與提醒。

亞太電信攜手交大展示最新5G應用整合成果。記者張雅婷／攝影
亞太電信攜手交大展示最新5G應用整合成果。記者張雅婷／攝影
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5G亞太電信身障者
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