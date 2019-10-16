亞太電信攜手交大展示5G應用 推智慧自駕輪椅

2019-10-16 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



國立交通大學2018年與鴻海科技集團共同成立聯合研究中心，在交大校園打造5G實驗網路，鼓勵開放式創新及自主應用開發，今天亞太電信攜手交大展示最新5G應用整合成果，當智慧自駕輪椅在行駛間遇到車輛會自動停駛，以保障身障者及自駕輪椅使用者的安全。

亞太電信與交通大學搭載5G網路，將AIoT應用在智慧監控領域，採用高空攝影機，利用5G網路傳送高清晰影像，結合穿戴式裝置低延遲的感測資訊，做即時影像回傳及人工智能判讀，實現高空視野下的人員辨識，可應用於公司或工廠進出人員辨識，即時得知監控區域的人物資訊、人物關聯性，達到安防檢測。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

亞太電信董事長呂芳銘表示，亞太電信看準未來新科技應用，自2014年就積極佈局5G創新應用，包含取得業界首張5G實驗網執照；率先以5G網路支持8K影像即時轉播；整合AI視覺辨識相關應用，投入校園、零售、銀行、製造等領域，而這次結合無人機展演5G應用，透過穩定、高頻寬、即時等特性，可將無人機空拍畫面以高解析度快速回傳地面，進行VR成像。因此，可將即時路況影像與AI分析結果透過5G網路傳給該區所有用路人，達到危險預警目的，降低車禍事故發生。