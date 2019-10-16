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兩名外送員之死：平台經濟讓勞工更自由或更弱勢？

資策會攜手電電公會 成立智慧製造數位轉型學堂

2019-10-16 16:07經濟日報 記者蕭君暉／台北即時報導

近年來，因應人工智慧、Big Data、5G、物聯網、邊緣運算、雲端科技、機器學習等新技術的發展，推動台灣產業數位轉型新一波經濟發展！資策會肩負起協助台灣產業數位轉型化育者的角色，今（16）日與電電公會、在台灣國際人工智慧暨物聯網展期間，舉辦雙方合作簽約，攜手成立智慧製造數位轉型學堂，宣示共同為電電公會目前會員廠商提供服務，透過資策會培育的數位轉型顧問，協助企業進行企業內部整體檢視，進而提供合適的數位轉型服務。

事實上，台灣多數業者包含決策者、管理者等皆認為數位轉型是當務之急，卻不知從何著手，如何運用數位新科技與現有系統整合、發揮戰力，是業者在數位轉型思維的一個難題。為協助各類產業的業者解決難處，資策會自2018年即自主規劃成立「數位轉型學堂」（ACE School），現今更結合產業界的力量，共同投入以加速與充實數位轉型的動能，未來更可透過容器化、AI、軟體定義化等等轉型關鍵技術構築成堅實且敏捷的產業轉型基礎設施，甚或提供更進一步的軟硬系統整合檢測服務等等，讓業者能用更厚實的能力因應這波工業4.0與數位經濟的浪潮。

資策會與電電公會合作的「智慧製造數位轉型學堂」係帶領業者從「線上健診」開始轉型的第一步，快速掌握企業自身所處之階段，了解為何（why）、何時（when）應進行數位轉型，再運用系統性的方法、工具對接可行方案，以找到最適合數位策略與數位（新）科技，以成功邁向數位轉型之路。

資策會卓政宏執行長指出，製造智慧化為全球發展趨勢，會員數超過3,000家的電電公會做為產業推動示範標竿，對台灣製造業的整體提升是有明顯助益的。

雙方將先合作透過北中南的實務分享，進行千家會員數位化程度普查以掌握產業現況，之後從中挑岀數位化程度較好業者擔任領頭羊，透過電電公會的先導典範，發展出產業解決方案，結合資策會相關研發研發成果與產業公協會界接合作的創新設施。

在軟硬整合高值化設備敏捷開發、軟體開發到維運的各類智能化檢測服務工具，做出貢獻；並逐步擴散推動到各次產業會員，協助完善智慧化能力，迎頭趕上世界，最後針對特色應用建構場域與標竿，建構智慧製造標竿中心，落實產業智慧化成果，成為全球製造業的先導典範。

資策會董事長李世光（左二）及電電公會理事長李詩欽（右二）的見證下，由資策會執行長...
資策會董事長李世光（左二）及電電公會理事長李詩欽（右二）的見證下，由資策會執行長卓政宏（左一）及電電公會秘書長林以專（右一）代表雙方簽約，攜手成立智慧製造數位轉型學堂，協助企業進行內部整體檢視，提供合適的數位轉型服務。 圖／資策會提供
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