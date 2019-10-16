亞太電信攜手交大 展演5G無人機全台首飛

2019-10-16 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



隨著5G競標進入倒數，2020年台灣將邁入5G元年。亞太電信表示，人類與城市將透過各種感知器產生連結，經由5G加上大數據、人工智慧、物聯網，將一切串聯起來，透過 5G高頻寬、低時延等特性，實現科技新生活。

亞太電信近年積極布局5G應用·看準學界研究動能，2018年初與國立交通大學及鴻海科技集團共同成立的「鴻海-交大聯合研究中心」合作，在交大校園中打造5G實驗網路，鼓勵開放式創新及自主應用開發。

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鴻海集團副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘表示，今日在交通大學展演 5G應用整合開發成果，同時透過開發者的角度來驗證4G與5G的技術差異。

亞太電信表示，AI與1oT為未來科技發展趨勢，如同大腦與感官·彼此相輔相成，據 Gartner的預測，到了 2022年·將會有8成的企業1oT專案都將包含Al解決方案。

亞太電信指出，整合 A0T(人工智慧物聯網)的創新應用型態，延伸出許多關於智能影像的相關服務，搭載 5G網路，展演全台5G無人機首飛、智慧監控及智慧交通等應用，帶動5G產業發展。

呂芳銘表示，亞太電信看準未來新科技的數位浪潮，自2014年起即提出智慧生活願景，積極轉型為新科技服務營運商，布局5G創新應用，致力推動智慧掣造、智慧零售、智慧能源、智慧農業、智慧空氣品質監測等領域，打造六大第一紀錄，包含領先業界取得台灣第一張5G實驗網執照，打造台灣首家 GSMA Open Lab認證實驗室，率先以 5G網路支持全台第一個8K影像即時轉播，業界第一個推動臉部辨識服務，整合「AI視覺辨識」相關應用，投入於校園，零

售、銀行、製造等領域，亞太電信亦是全台最大智慧讀表通訊方案供應商，打造智慧電網系統，透過即時遠端通訊讀表，改善供電品質，協助政府進行空汙防制推出智能空氣品質監測平台囊括最多合作縣市。

亞太電信看準無人機發展商機 結合5G進行智慧巡邏，建物掃描應用。亞太電信表示，5G無人機是當前最具創新精神的移動通信應用之一，其機動性與滯空能力，未來將廣泛被運用在運輸、監控、巡檢、直播、農業、空中基地台等各領域。

亞太電信表示，展演5G結合無人機應用，透過5G穩定、高頻寬、即時等特性，讓無人機進行空拍時，可將高

解析度影像快速傳回地面控制站，進行VR成像，同時結合邊緣計算能力與AI技術，快速進行車輛、人物之巡邏與偵測，即時回傳交通流量或區域人口熱絡程度，進而得知交通是否壅塞或是否適合開發成商業區。