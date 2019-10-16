5G綠能智慧展 我盼爭一席之地

2019-10-16 15:49 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



「台北國際電子產業科技展」16日於南港展覽館盛大展開，總統蔡英文、經濟部長沈榮津、印度電資部長亞傑皆到場致詞。總統表示，乾淨能源如太陽光電及離岸風電產業蒸蒸日上，將會是未來台灣電力來源的主軸，「台灣應能在國際上發展綠能的領域佔一席之地。」

科技結合綠能

對外貿易發展協會主辦的「台北國際電子產業科技展」16日揭開序幕，為期3天的展覽結合「台灣國際智慧能源週」讓科技及再生能源產業作交流，國內參展廠商有致茂、英業達及友達電等，再生能源區更是吸引了許多國際大廠參與包括美國綠能Apex Clean Energy公司及菲律賓最大企業Meralco電力集團等。

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總統蔡英文於開幕典禮致詞表示，台灣面對世界能源轉型潮流，必須跟上腳步，已有許多綠能發展如火如荼進行中，而科技發展同時也得做好環境保護。外貿協會董事長黃志芳也表示：「科技就是新時代的基礎，台灣即將進入5G的時代，每一家公司都應該自詡為科技公司。」

「科技研發的同時也需要企業使用，有此共生共存的概念，才能讓整體科技與產業環境一起提升。」本屆展覽以「科技創新未來」為主題，經濟部長沈榮津表示，台灣近幾年在做能源轉型，要向世界證明科技及經濟發展的同時也能保護環境，再生能源便是這場展覽的主軸之一。

與國際大廠合作

沈榮津說：「許多國際大廠紛紛來台，像是谷歌（Google）等，都是看上台灣硬體設備已完整，將來國外的高科技產業進駐，藉由中美貿易戰摩擦、台商回流的同時，也能帶動台灣再生能源的發展。」台灣是亞洲離岸風電的先驅，本次「台灣國際智慧能源週」也吸引德國、丹麥及荷蘭廠商組團參展，以國家館形式與我國業者交流。

現場更展出許多智慧科技，有「AIoT智慧應用新創館」參與研發的智慧手套、VR體感手套及手勢懸浮辨識系，也有「雲端物聯網主題館」展出影像辨識、雲端通訊及資安解決方案等，此次展覽共吸引國內外310家廠商共襄盛舉。

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