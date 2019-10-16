亞福儲能進駐南科高雄園區建廠 搶攻全球儲能商機
2019-10-16 14:25
聯合報 記者王昭月
／高雄即時報導
搶攻全球百億儲能商機，由國內機車大廠三陽工業等企業投資的亞福儲能公司今年8月獲科技部核准進駐南科高雄園區，將投入2.98億元設置的一代廠，預計明年完成建置，展開各項產品的合作驗證。
2018年創立的亞福儲能，營運團隊來自英威達、杜邦及工研院，並獲三陽工業等企業投資。公司掌握鋁電池關鍵技術， 將在南科高雄園區生產安全環保的鋁電池。
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鋁電池有別於傳統的鉛酸電池及鋰系電池，具有快速充放電、長壽耐候及環境友善等優勢，適合應用於交通載具、大型儲能、不斷電系統及氣候嚴峻條件的儲能產品，其中「安全性高」是鋁電池著眼的最大優勢。
南科管理局表示，再生能源建置比例逐年攀升，大型儲能系統扮演電 網平衡及供需調度的需求也急遽增加。但今年美國亞利桑那州即發生首起2MW鋰電池儲能廠爆炸案，韓國2017年起也發生逾20起大型鋰電池系統燃燒事故意外；電動汽車或摩托車爆炸意外更時有多聞，像今年西班牙舉辦的首場頂級電動摩托車賽事 (Moto E)，18輛參賽車與相關設備全數燒毀，因此電池的「安全性」成為產業發展的重點。
目前亞福儲能生產的鋁電池，經電池穿刺試驗並不會燃燒起火。快速充放電特性，更可以創造新興的商業模式與合作契機，例如充電樁，就可與電動交通載具共構「快充生活圈」，提供更安全、便利的移動選項；另鋁電池亦可用在無人搬運車 (AGV)及堆高機等設備，為電動化機具注入新的儲能活力。
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