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蔡總統：2025年綠電比例會達到20%目標

2019-10-16 13:02經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

蔡英文總統今（16）日出席「台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展、台灣國際智慧能源周聯合開幕典禮」，她說，台灣第一座離岸風場正式完工，是台灣再生能源發展的重大里程碑。未來，結合政府跟民間資源，加強物聯網、人工智慧創新產業的鏈結，吸引外資加碼投資，為台灣的產業發展注入新的活水。

總統指出，去年台灣太陽光電的總發電量已經達到27.3億度，今年夏天太陽光電在尖峰時的貢獻，甚至相當於一座核能電廠。這些具體的進度，讓我們有信心，在2025年綠電比例會達到20%的目標。

總統表示，此次展會同時結合再生能源周、電子產業科技展、以及人工智慧物聯網展，展現台灣智慧能源和科技產業的完整供應鏈，以及創新動能。讓遠道而來的各國外賓看到台灣產業發展的實力，確實是一件值得驕傲的事。

她說，過去三年多來，在政府跟民間合作下，我們的能源轉型開始看到成果。就在上周，台灣第一座離岸風場正式完工，海上巨大的風機不再是外國的風景，而是台灣海峽上的實景。

這座128MW的新風場，每年預計可以供應大約12.8萬戶家庭用電，這是台灣再生能源發展的重大里程碑。未來，離岸風電產業，將可以創造1.2兆元產值，並帶來1兆元的投資及2萬個工作機會。

總統表示，太陽光電則是再生能源的另一個主力。同樣在上周，全國最大的地面型光電場也在彰濱工業區完工了。彰濱是同時有陸域風機加太陽光電的雙綠能電場，每年發電量總和將超過3.4億度，可以供應將近10萬戶的家庭用電。也能夠帶動減碳量，達到19萬公噸。

總統強調，能源轉型對台灣來說，還有另一個重要性，就是做為一個外銷導向的國家，台灣在世界上的重要產業，一定要能有注重綠能發展的優勢。

蔡總統表示，攤開參與RE100的國際企業名單，這些倡議使用100%再生能源的大公司們，很多都是台灣的重要客戶。大家都熟悉的蘋果公司，就是最好的例子。

展望未來，總統表示，台灣產業發展的利基，除了有人才、技術、科技之外，我們能不能提供充足的綠電，也將是產業深耕台灣、放眼世界，把全球當作市場的重要關鍵。

她進一步表示，除了發電，我們也鼓勵智慧用電。希望應用半導體產業優勢，持續推動「5加2產業創新」應用，結合政府跟民間資源，加強物聯網、人工智慧創新產業的鏈結，也以這個方向，吸引外資加碼投資，為台灣的產業發展注入新的活水。

蔡英文總統今（16）日出席「台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展、...
蔡英文總統今（16）日出席「台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展、台灣國際智慧能源週聯合開幕典禮」。　圖／總統府提供
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