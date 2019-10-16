亞太電攜宏佳騰 跨界開賣智慧電車最高省2.7萬元

2019-10-16 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



亞太電（3682）跨界開賣機車，今（16）日宣布與宏佳騰異業結盟，推出獨家「智慧電車方案」，將在全台350家門市，開賣宏佳騰Ai-1 Sport，搭配智慧電車方案，月付 888元起，購車價最高可折27,000元，若再加上政府補助最高達31,000元。

亞太電副總經理鄧美慧說：「由於近年來手機市場趨於成熟，消費者購機需求減緩，積極透過跨界合作，拓展多元商品銷售，將選配的產品從手機、平板，延伸至其他品類的產品，讓消費者能以最實惠的價格，擁有更多樣化的選擇與服務。亞太電信與宏佳騰致力推動智慧生活的理念不謀而合，希望藉此合作，讓消費者輕鬆體驗科技帶來的便利與美好，打造智慧生活」。

宏佳騰智慧電車品牌A Motor在今年8月底正式發表全新堪稱同級最強的智慧電車Ai-1 Sport，今日與亞太電攜手共同推出獨家「智慧電車方案」，月付 888元起，享上網吃到飽、網內互打免費、網外／市話最高送1888分鐘，購車價最高可折27,000元，若加上政府補助最高達31,000元，原價89,800元的Ai-1 Sport，最低只要31,800元起就能騎回家。