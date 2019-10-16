宏佳騰攜亞太電信 跨界合推獨家「智慧電車方案」

2019-10-16 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／台北即時報導



宏佳騰（1599）積極搶攻電動車市場商機，今（16）日宏佳騰智慧電車更與亞太電信攜手宣布跨界合作，共同推出獨家「智慧電車方案」，最高可省2.7萬元。宏佳騰也認為這樣的策略有助於銷售量攀升，將進一步推升10月的營收。

宏佳騰智慧電車品牌A Motor於8月底發表全新堪稱同級最強的智慧電車Ai-1 Sport後，至9月已有近千輛預購訂單，10月1日正式交車至15日止累積交車數約500台，且持續消化訂單出車中，預購單己達1,300台；宏佳騰智慧電車更與亞太電信攜手宣布跨界合作，兩家業者共同推出獨家「智慧電車方案」，最高可省2.7萬，銷售量可望再衝高。

亞太電信今日起於全台350間門市，開賣宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport，搭配「出騎智勝」智慧電車方案，月付 888元起享上網吃到飽、網內互打免費、網外／市話最高送1888分鐘，購車價最高可折2.7萬元，加上政府補助Ai-1 Sport最低只要3.18萬元起騎回家。