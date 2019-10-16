全球PC出貨量Q3年增1.1% 宏碁集團、華碩分居五、六名

2019-10-16 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示，今年第3季全球個人電腦（PC）出貨量6,800萬台，較去年同期6,700萬台微幅增加1.1%；Gartner表示，第3季前三大廠商包括聯想、惠普（HP）、戴爾（Dell）和位居第五的宏碁集團的PC出貨量，都較前一年同期提升，華碩則是位居第六。

Gartner資深首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）說：「Windows 10換機潮仍然是所有地區PC出貨成長的主要推手，不過影響程度依當地市場狀況和換機階段而有所不同。以日本為例，10月份消費稅調漲所帶動的Windows 10換機潮，讓2019年第3季日本PC出貨量成長55%。如此強勁的出貨增長，亦推動全球PC市場走向正成長。」

北川美佳子指出，「英特爾（Intel）中央處理器（CPU）缺貨，或是中美貿易戰，均未對2019年第3季PC出貨量帶來重大影響。隨著英特爾CPU缺貨狀況持續紓緩，而美國對中國大陸生產的行動PC課徵之關稅調漲日期也延至12月，因此對PC出貨量的影響也不大」。

英特爾CPU缺貨，也為超微（AMD）、高通（Qualcomm）等其他CPU廠商帶來商機，得以藉機進入由英特爾獨霸的PC市場。高通與微軟（Microsoft）合作推出支援LTE功能的「隨時連網PC」（always connected PC）；雖然該產品市場尚未起飛，但PC大廠多半已推出內建蜂巢式天線的行動PC，而微軟預期很快就會推出支援LTE的行動PC。

過去幾季，PC領導廠商受惠於價格下滑的DRAM及SSD等零組件，在PC業務的毛利已有所改善，前三大廠商聯想、惠普和戴爾已穩固的市場地位因此更為強化。

2019年第3季仍由聯想蟬聯PC冠軍寶座，拿下24.7%的市占率，出貨量也成長5.8%。聯想在日本、拉丁美洲和歐非中東（歐洲、非洲、中東；EMEA）地區強勁成長。

由於該品牌在日本擁有聯想、富士通（Fujitsu）和NEC三個品牌，因此佔日本總出貨量比重達45%。惠普出貨量已連續兩季成長。受企業Windows 10換機需求帶動，惠普在亞太和日本地區的桌上型PC出貨表現尤其亮眼。

2019年第3季戴爾PC出貨持續強勁，成長率達5.5%。桌上型PC的全球出貨量呈現二位數成長，各國中又以日本表現特別突出，桌上型PC與一年前相比呈現三位數成長。微軟目前為全球PC市場第七大廠商，在美國市場則排名第五。

根據Gartner統計第3季全球PC廠商單位出貨量初估值顯示，市占率前五大依序為聯想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁集團，全球市占率分別為24.7%、22.4%、16.6%、7.5%、6.2%，第六名則是華碩的5.6%。

今年第3季美國PC出貨量總計1,480萬台，年減0.3%。

雖然桌上型PC出貨仍有成長，行動PC出貨量卻已連續第3季下滑。桌上型PC出貨下滑顯示公部門PC需求低於預期，其中又以聯邦政府最為明顯，可能是Windows 10換機潮速度減緩的跡象。

就廠商來看，惠普出貨量雖下滑1.9%，仍以29.6%的市占率穩坐美國市場龍頭地位；戴爾位居第二，市占率為26.7%；第三名則是聯想，市占率15%；蘋果、微軟、宏碁集團分居第四至第六名。

歐非中東PC市場在今年第3季成長3%，出貨量總計1,940萬台。西歐多數地區的商用PC需求依然強勁，英國PC需求因脫歐造成的不確定性而呈現疲態。桌上型PC仍受到許多歐洲企業歡迎，行動PC出貨量在連續兩季下滑後亦恢復成長。