半導體增加資本支出 帆宣2020年營運回溫

2019-10-16 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／台北即時報導



台積電2020年全力衝刺5奈米量產，法人圈預估資本支出大增，間接帶動半導體設備需求，帆宣（6196）目前手握163億元訂單量，法人預期明年可望持續受惠於台積電、美光與華邦電等在台資本支出增加，2020年營運回升，營收、毛利率雙升。

帆宣今年前三季營運表現不如預期，主要受美中貿易戰影響，中國科技產業觀望保守，機電及廠務工程在中國工程案量明顯下滑，代理佣金制比重提高、機電及廠務工程比重下降。

然而美中貿易戰也加快中國科技產業去美化政策落實，原向美國採購晶片轉而向內地及台灣業者採購，間接使得台灣的晶圓代工廠，尤其先進製程的訂單增加，其中華為對台積電等半導體業者加大下單力道最為明顯。

根據市調機構預期半導體產業景氣已在今年第2季落底，除記憶體以外的次產業年度資本支出預料2020年尤將回復成長。

法人指出，帆宣將進一步受惠於台灣半導體業者於2020年增加資本支出利多，台積電、美光、華邦等擴廠投資將有望帶動帆宣訂單成長，預期2020年營運回溫，營收呈現正向成長，因設備及材料代理佣金制比重提高，營收成長雖有限，但毛利率預估將向上提升至10%以上。

此外，帆宣在手訂單近期已見到落底向上之跡象。