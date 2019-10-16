高通對台投資 經濟部估今年創4,500億元產值

2019-10-16 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



高通相當積極拓展5G市場，圖為高通聖地牙哥總部外的公司標誌。 特派記者鐘惠玲／攝影 分享 facebook 公平會與高通公司以和解取代234億元天價罰鍰，高通並承諾在五年內對台投資新台幣約210億元。經濟部指出，去年高通下單台灣半導體與封測產業約791億元，帶動網通產業產值約4,513億元，預估今年產值也接近4,500億元規模。

公平會表示，針對此案已與經濟部、科技部組成跨部會工作小組，目前已召開三次會議，並檢核今年前二季執行情形，後續將持續追蹤。

經濟部表示，高通公司向來是台灣資通訊及半導體產業不可或缺的合作夥伴，其業務範圍包含整個行動通訊生態系統，如手機、平板、筆記型電腦、物聯網、網通、基礎設施、測試實驗室、網路運營商、半導體和封測等。

依資策會產業情報研究所（MIC）統計，高通公司在2018年下單台灣半導體與封測產業約新台幣791億元，帶動網通產業產值約新台幣4,513億元，2019年預估達新台幣4,467億元，其中2019年單台灣半導體與封測產業約新台幣1,088億元。

經濟部也表示，今年6月27日，高通宣布在新竹科學園區新大樓興建動土，這是高通除美國總部外，涉及供應鏈、工程及業務發展的第一個核心據點，有利高通與台灣供應鏈就近合作。

公平會2015年開始調查高通案，由於高通於CDMA、WCDMA及LTE等行動通訊標準基頻晶片市場具獨占地位，但拒絕授權晶片競爭同業並要求訂定限制條款等行為，2017年遭公平會祭出天價罰鍰新台幣234億元，但2018年出現髮夾彎，公平會宣布與高通和解，隨後還遭監察院糾正。