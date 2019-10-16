宏碁旗下酷碁攜手教宗 推「智慧玫瑰念珠」

2019-10-16 08:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／台北即時報導



宏碁（2353）以智慧佛珠熱銷打響知名度後，昨（15）日集團子公司酷碁科技宣布，攜手梵蒂岡天主教最高權力聖座旗下的教宗全球祈禱網絡，發表跨足天主教信眾的全新穿戴式裝置「智慧玫瑰念珠」，首波選定於天主教徒高達80%人口的義大利推出，限量發售3,000條，未來也將於亞洲、北美及拉丁美洲等地區陸續上市，宏碁集團力拼附加價值更高的穿戴式產品。

酷碁表示，公司致力於多元文創科技產品的發展，全新「智慧玫瑰念珠」是由酷碁與隸屬於梵蒂岡之教宗全球祈禱網絡（Pope's Worldwide Prayer Network）跨國共同合作研發，是科技、人文與天主教信仰的完美跨界結合。

酷碁科技董事長高樹國表示，宗教信仰是人類精神上的寄託，在科技與宗教之間也存在各種待發掘的可能性。酷碁的「智慧玫瑰念珠」是一個橫跨科技與信仰創新產品，期待透過Click to Pray eRosary App網絡連結全世界教徒，一起齊心為人類面臨的各種環境、貧窮、安全以及教會的使命祈禱。

宏碁2018年推出市場上未有的全新產品「智慧佛珠」一炮而紅後，宏碁今年度又推出大甲媽祖智慧佛珠。針對完全不同宗教的天主教徒，宏碁也開發新款的智慧穿戴產品。

高樹國日前表示，宏碁規劃穿戴式產品，已經與一般拼價格的穿戴式市場劃開，展開新的藍海市場，「那些拼價格的東西，我們不會去做」。也因此宏碁引領新科技風潮，結合宗教與科技產品，「智慧玫瑰念珠」將可望結合特定的APP，讓天主教徒讀經更方便，預計售價99歐元（約新台幣3,400元）

全球約有13億人口為天主教徒，高樹國表示，宗教相關等產品，並非以營利為目的。宏碁於2018年新設立子公司「酷碁」（Gadget），全力衝刺智慧佛珠、電競周邊等產品的銷售。