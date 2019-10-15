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工研院14院士今為產業把脈 提三大應用方向

2019-10-15 20:20聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

工研院今天舉辦院士會議，聚集14位歷屆以及新任院士，為台灣產業升級與轉型提出建言，經濟部長沈榮津親臨與會聆聽。院士們均肯定工研院從2030年社會與產業需求出發，從全球趨勢、聚焦領域、應用情境及工研院願景，規劃出智慧生活、健康樂活及永續環境三大應用方向。

今天下午的工研院院士會議由智榮基金會董事長施振榮主持，經濟部部長沈榮津親自出席與會，出席的院士包括聯華神通集團董事長苗豐強、旺宏電子總經理欣銓科技創辦人暨董事長盧志遠、工研院院士林耕華、工研院院士虞華年、盟立自動化董事長孫弘、台積電前研發副總經理林本堅、榮剛集團創辦人陳興時、加州大學雷神講座教授王康隆、美國AbGenomics新藥公司董事長楊育民、台泥企業團總執行長張安平、華邦電子公司董事長焦佑鈞、亞力電機集團總裁楊振通、台塑公司董事長林健男等14位。經濟部技術處副處長林德生、工研院董事長李世光與院長劉文雄、兩位副院長張培仁、彭裕民也出席與會。

院士們提出要同時兼顧注重包括AI、半導體晶片、通訊及資訊安全之共通基礎技術之發展，共通基礎技術屬於硬底子核心技術，需要政府長期支持。

永續環境方面，院士們認為，歐洲環保法令規範改變產業結構，例如禁用燃油車、一次性塑膠，而衍生出相關產業需求，工研院可多投入協助相關技術發展。此外，院士們也認為，廢棄物處理是未來十年的關鍵議題。同時，目前大量建置再生能源設備，如太陽能板、風機及儲能設備，很快就會面臨汰換問題，工研院可協助建立循環能源服務產業，爭取國際市場機會。

健康樂活方面，院士們認為高齡化議題是台灣乃至全球共通性的問題，台灣應以「分散式區域」為策略作法，也就是從就地小區域做出成熟完整的解決方案，在國際上就可以複製，大量推廣。舉例來說，廢棄物、長期照護都可以此思維結合科技，複製到全球各地。

智慧生活方面，院士們指出，人工智慧是啟動各項智慧化服務的關鍵，政府需要投入資源穩定支持研究發展，類似以往我們對半導體技術的投入，產業發展起來後，成為重要的國家經濟基礎。

此外，院士們特別強調國際化的重要性，運用國際的資源與人才幫助台灣發展，並將IP國際化視為台灣經濟發展的重要模式，不只是重視技術、專利，還要包括營業秘密(trade secret)的國際化。院士們並建議，可利用他國生產有能力或製造出關鍵必要性零組件，以越過關稅壁壘。

工研院今天舉辦院士會議，聚集14位歷屆以及新任院士，為台灣產業升級與轉型提出建言...
工研院今天舉辦院士會議，聚集14位歷屆以及新任院士，為台灣產業升級與轉型提出建言，經濟部長沈榮津親臨與會聆聽。圖／工研院提供
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院士工研院經濟部
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