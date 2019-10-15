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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

百年來最重大租稅變革 數位稅擴及市場型企業？

2019-10-15 18:59經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

資誠全球稅務服務合夥會計師曾博昇。照片／資誠提供
資誠全球稅務服務合夥會計師曾博昇。照片／資誠提供
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經濟暨合作發展組織（OECD）日前提出跨國企業數位稅課稅方案，方向朝向分給市場國較多利潤。資誠全球稅務服務合夥會計師曾博昇今（15）日指出，後續須關注兩重點：首先，課稅對象不僅針對數位經濟，更包含「市場型企業」；其次，大型電商因應新的數位稅方案，在商業模式上會有何改變，也值得關注。

過去多數提供數位服務的跨國公司，通常不會在當地設有常設機構，卻在當地擁有大量用戶、取得高額利潤，形成租稅漏洞，引起各國重視，OECD也正在整合各國數位稅方案，希望建立長治久安的一致性規定，將是百年以來最重大的租稅變革。

曾博昇表示，根據OECD最新方針，市場國家的課稅權不僅針對數位經濟，也擴展到市場型企業，也就是B2B2C模式。舉例來說，A牌電腦在B電商平台上架，銷售到C國家，A牌電腦商是否會被C國家列為課稅對象？目前OECD對這部分的定義尚未明確。

曾博昇表示，市場型企業定義以及新稅制對於商業模式的影響，是後續必須關注的兩大重點。

曾博昇也指出，OECD在數位稅制方向上採「利潤分割法」，將企業總利潤扣除在當地例行銷售據點的「例行性利潤」後即為「超額利潤」，再依據營收、用戶數等指標，決定各市場國對於超額利潤的課稅權。

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