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全球百大數位企業大洗牌！台灣從6家掉到剩這兩個

全球百大數位企業大洗牌！台灣從6家掉到剩台積電、鴻海

2019-10-15 15:51聯合新聞網 文章提供／遠見

去年未入榜「百大數位公司」的鴻海，一進榜就是第24名。 圖片提供／遠見
去年未入榜「百大數位公司」的鴻海，一進榜就是第24名。 圖片提供／遠見
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5G時代來臨，數位經濟將影響傳統企業的營運與營收，日前美國《富比士》（Forbes）最新的「百大數位企業」排名，蘋果擠下亞馬遜，奪下桂冠，比較意外的是，台灣入榜企業卻從去年的6家掉到僅剩2家。

《富比士》公布2019年全球百大數位公司（Top 100 Digital Companies）的調查結果，雖然仍以美國企業入榜數量最多，高達38家企業，但中國已緊追在後，共有12家入榜（其中含香港3家），而且總排名變動相當劇烈，前三名已換人做。

《富比士》每年都會先公布「全球2000大企業」，再依據各家企業的營業額、盈利、資產及市值進行綜合研究，最後排出全球100大數位公司。

最新排名大洗牌！前三大易主、台灣企業剩兩家

令人驚訝的是，今年的榜單出現大幅變化，前三名由蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及三星（Samsung）奪下。反觀去年的前三甲亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）、輝達（NVIDIA）已分別掉落至第6名、46名，以及63名。

而百大數位企業排名的第4名至第10名，則分別為Alphabet、AT&T、亞馬遜、Verizon、中國移動、迪士尼、阿里巴巴。

亞洲方面，日本有13家企業上榜，其中軟銀排名12，其他如日本電信、KDDI、三菱電機、佳能、村田、任天堂、京瓷、日本樂天、富士通都入榜；中國大陸有12家入榜，中國移動及阿里巴巴擠進前10大，分別居第8及第10名，至於騰訊、中國電信則為第14、27名。韓國也有4家企業上榜，其中三星電子排名第3名，其餘是都隸屬於SK海力士集團，包括SK海力士、SK控股以及SK電訊等。

台灣入榜企業同樣出現大洗牌，去年有6家企業入榜，分別是可成、台積電、南亞科、英業達、聯發科、大立光，但今年僅2家入榜，其中，台積電是唯一站穩榜內的台灣企業，而且還從去年的第62名躍升至第19名，而去年未入榜的鴻海，一進榜就是第24名。

針對今年榜單的異動，《富比士》指出，隨著5G新數位時代來臨，各式新應用推陳出新，導致各家企業在營運上出現變化，而影響最劇烈的產業有零售、傳播、旅遊與支付。

（作者／江星翰 攝影／張智傑 本文出自2019.10.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台積電Alphabet迪士尼三菱
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