工研院新科院士出爐 總統期許集結力量帶動產業新活水

2019-10-15 14:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 /新竹即時報導



工研院今(15)日舉辦「第八屆工研院院士授證典禮」,蔡英文總統親臨祝賀並頒授工研院院士證章及證書給美國AbGenomics新藥公司董事長楊育民、台泥企業團總執行長張安平、華邦電子公司董事長焦佑鈞、亞力電機集團總裁楊振通及台塑公司董事長林健男共5位新科院士。

蔡英文總統表示,每一位院士都是產業重要推手,並感謝工研院對國家以及產業技術的貢獻,期許工研院持續深耕產業聚落,帶動企業界注入更多創意活水,在新科院士加入後有更大的力量,為台灣產業帶來更大的效益。

蔡英文在致詞時感謝工研院積極支持五加二產業創新政策,她指出,今年是投資大爆發的一年,隨著台商回流趨勢,目前投資總額已經超過6,100億元新台幣,政府除了會持續推動台商回流、提升產業競爭力,也感謝工研院積極連結在地、深耕產業聚落,希望帶動企業界注入更多創意活水,為台灣產業帶來更大的效益。

她並提及,今年八月起展開的「三年有成產業之旅」拜訪的全球機能性服飾龍頭鴻儒紡織,而董事長洪鎮海正是第四屆的工研院院士,儒鴻勇於創新,並積極與工研院的前瞻技術進行合作,讓儒鴻紡織品牌在全世界發光發亮,這是一個很好的合作模式,希望這樣的合作模式能夠持續,為各產業帶動發展。

工研院董事長李世光,讚揚五位新任院士都是產業界的領袖碩彥,如楊育民院士過去擔任羅氏藥廠全球技術營運總裁,是至今華人擔任國際藥廠最高職務的專業人士,長期致力協助台灣生醫產業與國際接軌,成就卓越;張安平院士擁有宏觀視野,領導台泥由傳統產業跨足環境、能源與生態事業,布局再生能源、發展循環經濟,讓台泥蛻變為台灣邁向永續未來的引擎;焦佑鈞院士30多年來引領華邦電子以自主的研發創新,從全球記憶體的激烈競爭中脫穎而出,成為全球最大序列式NOR-FLASH記憶體供應商。

楊振通院士創辦亞力電機集團,在台灣經濟起飛的黃金時期,對穩定台灣電力貢獻良多,是台灣經濟奇蹟背後的重要助力;林健男院士則以技術創新及友善環境與幸福企業的經營理念,帶領台塑發展綠能與新能源產業,樹立傳統產業投入新能源技術的典範。

五位院士在致詞時,紛紛肯定工研院對台灣產業的貢獻。焦佑鈞、楊振通肯定工研院培育許多優秀人才,焦佑鈞表示,工研院擁有最重要的資產是優秀人才,技術產品會隨時間失去光環,但人才卻會持續創造出明日之星,期許未來可以跟許多優秀專家學者一起研究創造未來。楊振通稱許工研院擁有豐富人才資源,也盼工研院能培育更多電力電機人才,補足人才缺口。

林健男更指出,工研院是台灣科技技術發展的重鎮,創造台灣GDP成長及建立關鍵聚落,受到各界肯定,期許工研院扮演台灣產業創新研發急先鋒,促進產業創新研發。張安平在致詞時呼籲企業不能忘記保護大自然,用堅持毅力的生命力,保護眼睛看到的美麗。

楊育民表示,過去幾十年生物科技業與醫療保健業發展非常迅速,現在已是生技界的「完美風暴」,面臨這關鍵時刻,應創造生物科技產業的生態系統,並期許大家做對的事情、並且把事情做好(do the right things and do things right),更強調年輕人要把握完美風暴的時刻,騰雲駕霧、迎頭趕上。

蔡英文此行也參觀「突破競爭 邁向新藍海」特展,對工研院創新研發技術結合五加二創新產業成果印象深刻,參觀過程中,頻頻對技術成果表達肯定,在綠能科技方面,蔡英文親自體驗導入「染料敏化電池」的電動窗簾,該技術只需要三根蠟燭的弱光就可發電,目前已攜手台塑公司,打造年產量12萬片的試量產線,蔡英文驚嘆「染料敏化電池」非常輕薄,並三度稱讚「這個很好」。

智慧機械方面,現場展出工研院與高鐵合作的「轉向架走行測試模組」,國外轉向架售價高達十億元,國產化大幅降至三億元,蔡總統對此印象深刻,她表示「我們只要三億元就解決了」,肯定轉向架國產化效益。

生醫產業方面,蔡總統對「仿生多突狀磁珠製備技術」印象深刻,該技術可活化並加強人體免疫系統中的抗癌T細胞數量與效能,已與台大醫院合作;在晶片與半導體項目上,蔡英文聽取「人工智慧晶片設計解決方案」,可提高人工智慧晶片的性能並縮短深度學習加速器(DLA)開發時間。