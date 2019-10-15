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友達攜手永豐餘、奇美 打造太陽能系統一站式解決方案

2019-10-15 14:13經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

為提供客戶更完善的能源服務，友達整合建置太陽能系統所需模組、零組件及智慧雲端監控平台，提供客戶高品質及高可靠度解決方案，以一站式服務突圍太陽光電市場。同時更與國內大型企業及公部門攜手，積極拓展屋頂型、地面型及水面型等各類型太陽能電廠，將閒置空間活化並有效運用，共同開創綠能商機。

友達透過資源垂直整合，採用友達晶材製造之高效單晶晶圓，並運用製造技術優勢，開發一系列具備高強化特性之高效能太陽能模組。

此次展出SunBravo單晶矽模組系列，採用先進多柵線設計，有效提升發電功率和可靠度，並具備抗高濕、抗鹽霧與抗強風等特性。

其中335瓦60片式單晶PERC多柵線電池模組，以高效能、耐候型模組優勢，獲2019年經濟部「金能獎」肯定；而60片式單晶PERC多柵線半切電池模組有350瓦高發電功率，以半切電池技術能有效降低電阻，具備卓越發電效能。

除了致力於高效能太陽能模組解決方案，友達整合各類型太陽能案場所需之零組件，包含逆變器、MC4接頭、DC電纜與熱浸鍍鋅服務等，並提供與原廠同步之售後服務，滿足客戶一站購足需求。

此外也提供全方位跨平台監控系統，結合雲端監控軟體及高穩定資料收集器，供使用者透過個人電腦及行動裝置，即時掌握各案場的太陽能發電資訊進行診斷、分析，使電廠成本與發電效益達到最佳化。

友達具備完整的電廠系統專業能力與優勢，偕同國內大廠如永豐餘、奇美企業共同發展綠能建設。

今年已完成併網的永豐餘，在全台6個廠房建置屋頂型太陽能電廠，總裝置量達11MW；友達也與奇美企業攜手，將在台南綠色園區建置15MW地面型電廠；同時亦取得新竹水利會埤塘、高雄典寶溪II期、高雄山仔頂溝滯洪池等三起水面型電廠公有標案，裝置量共約4.5MW，善用閒置空間開創綠色能源，與客戶共創雙贏。

友達將於10月16日至18日台灣國際智慧能源週（EnergyTaiwan）展出一系列高效能太陽能模組，及結合雲端監控軟體、資料收集器以及無線IoT感測樹的太陽能智慧雲端監控解決方案。

友達完成永豐餘全台6個廠房的屋頂型太陽能電廠。 圖／友達提供
友達完成永豐餘全台6個廠房的屋頂型太陽能電廠。 圖／友達提供
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友達SunBravo多柵線半切電池模組具備350瓦高發電功率。 圖／友達提供
友達SunBravo多柵線半切電池模組具備350瓦高發電功率。 圖／友達提供
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太陽能電廠友達雲端
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