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實驗，教育行不行？填問卷抽好獎 得獎名單公布

資策會創客嘉年華 10月26日舉行

2019-10-15 13:26經濟日報 記者蕭君暉／台北即時報導

「智慧生活」浪潮全面來襲，在物聯網、5G、NB-IoT技術日益精進與普及之下，各種「物物相連」創新的「跨域應用」，已顛覆你我對「美好生活」的想像！舉凡全無線語音控制的智慧家居、可堆疊組裝的高效率空氣清淨機、為大型運動賽事而生的NB-IoT路跑手錶，就連廁間衛生紙用量、心電圖儀、毛小孩的水盆，都能連上雲端無線搞定。這些令人驚艷的智慧發明，皆來自資策會「物聯網智造基地」，將在10月26日齊聚華山文化創意園區的Maker Faire Taipei 2019。

一年一度的創客嘉年華Maker Faire Taipei 2019，是各地智造好手交流比拚的重要盛會，在經濟部工業局的指導下，近年積極集結各方資源籌組智造服務團的資策會「物聯網智造基地」，也將帶領9組培育成績亮眼的團隊與會，包括台灣無線城網路科技（全球唯一的Wifly-City無「限」智慧宅）、四方意創（世界第一台專利Cake V堆疊式空氣清淨機）、創意金點科技（最受好評之智慧廁間應用服務）、昱景科技（超馬選手許願款之NB-IoT路跑手錶）、交大觀心自在（醫護人員最期待之無線多導極心電圖儀）...等，這些傑出團隊皆會在「物聯網智造基地」展區，與大家交流互動，讓參與者領略智慧應用的跨域無極限！

今年「物聯網智造基地」的「Side Event」專區，更邀請國內外大廠、專家老師與優秀團隊，開設現場工作坊課程，包括瑞昱、聯發科最新國產IC開發板工作坊（WiFi與NB-IoT），並舉辦「創新物聯 x 跨域應用」企業座談，針對「STEAM/機器人/玩具」、「智慧醫療照護/運動健康」、「智慧場域（旅宿/廁間/藥局）」等領域邀請業界菁英代表無私分享，同時全台規模最大的群眾募資網站‎「嘖嘖」也會親臨分享科技專案類之成功募資經驗。

物聯網NB
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