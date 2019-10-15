Safari疑傳網站URL給騰訊 蘋果聲明：絕對不會

2019-10-15 13:07 中央社 記者吳家豪台北15日電



外傳蘋果公司（Apple）疑將使用者瀏覽資料傳給中國騰訊公司，蘋果今天發布聲明表示，用戶到訪的網站的URL絕不會傳送給Google和騰訊等安全瀏覽供應商，用戶也可隨時自行關閉這項功能。

國外科技網站9to5Mac報導，蘋果出於好意分享資料，協助避免使用者落入詐欺網站的陷阱。然而，有人發現iOS 13的「Safari與隱私政策」細則被更動，變成使用者的瀏覽資料可能會被傳給Google和騰訊，這些資料包括iOS使用者造訪過的網站和IP位址。

對此，蘋果今天發布聲明指出，蘋果通過「Safari詐騙網站警告（Safari Fraudulent Website Warning）」保護用戶隱私和數據，該功能可標記已被辨識的詐騙網站。

蘋果說明，啟用Safari詐騙網站警告功能後，Safari會根據已知詐騙網站列表檢查網站URL（網址），當用戶到訪懷疑為釣魚網站時，Safari即會顯示警告訊息。Safari用來比對的詐騙網站表，除了Google外，若用戶區域設定為中國大陸，就會從騰訊接收詐騙網站列表。

蘋果強調，用戶到訪的網站的URL絕對不會傳送給安全瀏覽供應商，用戶也可隨時自行關閉這項功能。

操作方式則是由「設定」進入Safari，往下滑至「隱私權與安全性」區塊，關閉「詐騙網站警告」選項，但就不會警告已可辨識的詐騙網站。