親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

Safari疑傳網站URL給騰訊 蘋果聲明：絕對不會

2019-10-15 13:07中央社 記者吳家豪台北15日電

外傳蘋果公司（Apple）疑將使用者瀏覽資料傳給中國騰訊公司，蘋果今天發布聲明表示，用戶到訪的網站的URL絕不會傳送給Google和騰訊等安全瀏覽供應商，用戶也可隨時自行關閉這項功能。

國外科技網站9to5Mac報導，蘋果出於好意分享資料，協助避免使用者落入詐欺網站的陷阱。然而，有人發現iOS 13的「Safari與隱私政策」細則被更動，變成使用者的瀏覽資料可能會被傳給Google和騰訊，這些資料包括iOS使用者造訪過的網站和IP位址。

對此，蘋果今天發布聲明指出，蘋果通過「Safari詐騙網站警告（Safari Fraudulent Website Warning）」保護用戶隱私和數據，該功能可標記已被辨識的詐騙網站。

蘋果說明，啟用Safari詐騙網站警告功能後，Safari會根據已知詐騙網站列表檢查網站URL（網址），當用戶到訪懷疑為釣魚網站時，Safari即會顯示警告訊息。Safari用來比對的詐騙網站表，除了Google外，若用戶區域設定為中國大陸，就會從騰訊接收詐騙網站列表。

蘋果強調，用戶到訪的網站的URL絕對不會傳送給安全瀏覽供應商，用戶也可隨時自行關閉這項功能。

操作方式則是由「設定」進入Safari，往下滑至「隱私權與安全性」區塊，關閉「詐騙網站警告」選項，但就不會警告已可辨識的詐騙網站。

詐騙蘋果騰訊
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

第三屆鴻海獎學金10月30日截止申請 總獎金3,300萬元

2019-10-15 13:11

防斷訊NCC再出手 北都釋善意盼化解爭議

2019-10-15 12:01

盟立自動化銅鑼園區建廠 今開工

2019-10-15 10:21

蘋果發展無線充電 台廠利多

2019-10-15 00:53

台灣之星策略夥伴添新成員 攜全國電子推專案搶客

2019-10-14 14:58

福岡CTOS廠區啟用 研華產能增近3倍

2019-10-14 14:32

德儀分手大聯大、文曄 專家：調體質 大者更大展優勢

2019-10-14 14:32

工研院：新科技服務業 將是下世代台灣兆元產業

2019-10-14 13:31

不畏陸廠DRAM年底量產 記憶體族群股價揚

2019-10-14 12:23

信紘科9月營收1.3億元 Q3營收達3.5億元

2019-10-14 12:13

郭明錤：iPhone SE2 規格將與i8類似

2019-10-14 12:10

台積電法說會前 外資喊出第四季營收躍上百億美元

2019-10-14 12:05

被動元件MLCC拉貨回溫 國巨創半年波段高點

2019-10-14 12:04

台積電法說會釋利多 設備供應鏈雨露均沾

2019-10-14 12:03

寬頻世界論壇明登場 網通股迎5G順勢漲

2019-10-14 11:24

5G、AI帶動 全球晶圓代工產值將重回成長軌道

2019-10-14 11:03

工研院發表「創生態：科技加值 服務匯流」專刊

2019-10-14 10:42

日月光投控第4季業績創高可期 股價衝半年高點

2019-10-14 10:40

全球首件演奏服飾 傳聞大廠相中技術

2019-10-14 10:07

台積電開盤再創歷史天價 市值衝上7.55兆

2019-10-14 09:36

台積電股價衝新高 市值攀7.55兆元

2019-10-14 09:29

研華啟用福岡後勤服務中心 深耕日本在地服務

2019-10-14 09:15

海信S7、TCL XESS智屏、華為榮耀智慧屏 誰才是大陸「電視的未來」？

2019-10-14 08:45

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

智在家鄉 用開源精神讓家鄉科技創新

2019-10-09 11:10

高效、穩定又可靠！冠德建設選用華碩商用桌機

2019-10-07 16:53
看更多

熱門文章

國產退出大陸水泥市場 展現轉型決心

2019-10-15 00:07

熱錢狂湧 台幣強升2.3角

2019-10-14 23:30

電動機車 擬降價衝買氣

2019-10-15 00:09

夜貓出動 星巴克深夜爵士酒館見

2019-10-14 15:47

家樂福攻電商 將在桃園興建北區物流中心

2019-10-15 00:53

海外資金回台翻倍 申請匯回規模達65億元

2019-10-14 23:48

金管會新規定困擾金融業經營權之爭 立委要求提對策

2019-10-14 13:47

辜家二少出手 增持開發金股

2019-10-15 00:11

新台幣強升2.3角收30.62元 逾一年最高

2019-10-14 16:19

開發金併中壽 時程受關注

2019-10-14 23:58

德儀分手大聯大、文曄 專家：調體質 大者更大展優勢

2019-10-14 14:32

蘋果發展無線充電 台廠利多

2019-10-15 00:53

你今天「嗶」了嗎？ 悠遊卡重度使用者都住這裡

2019-10-15 11:09

9月、前三季表現亮眼 南山獲利稱冠同業

2019-10-14 23:29

自然人董事制 牽動金控改選

2019-10-14 23:35

日本航空在台招募地勤 今起至11月10日線上報名

2019-10-14 18:05

衝綠電！ 國產署第二波釋地標租 設置太陽光電

2019-10-14 18:14

工研院：新科技服務業 將是下世代台灣兆元產業

2019-10-14 13:31

以房養老申辦 北北基最熱

2019-10-14 23:33

乾杯9月營收創新高 新品牌將亮相第4季業績看俏

2019-10-14 14:31

資金回台大翻倍！國慶前夕湧進35億元活水

2019-10-14 20:51

兩大原因…電動機車市占飆升

2019-10-14 23:57

國發基金轉型 主動發掘新星

2019-10-15 00:59

名家觀點／出口負成長的哀愁

2019-10-15 01:05

吸港資金 顧立雄：年底前打通OBU、DBU渠道

2019-10-14 14:32

租稅天堂稅務居民證明 鬆綁

2019-10-14 22:40

何壽川保釋金爭議 立委質疑金管會輕放永豐銀

2019-10-15 01:01

熱錢湧入 台北股匯市齊揚

2019-10-15 00:49

台灣之星策略夥伴添新成員 攜全國電子推專案搶客

2019-10-14 14:58

原油運價大漲 台塑中油不受影響

2019-10-14 14:48

巨大單月業績創新高 前九月年增率5.1%

2019-10-15 00:43

央行小學堂開講 新版10元硬幣暗藏國泰民安

2019-10-15 11:55

銀行示警：美中貿戰、英國脫歐、Q4風險

2019-10-15 00:45

福岡CTOS廠區啟用 研華產能增近3倍

2019-10-14 14:32

立委批我國全球金融競爭力竟輸青島 顧立雄：WEF排第六

2019-10-14 13:31

搭配年金險 退休生活保障更完整

2019-10-14 23:29

海外資金要匯回 專法條例有管制

2019-10-14 15:02

自行車雙雄 歐洲擴產

2019-10-15 00:00

會計師：還有一波資金回台大浪潮

2019-10-14 23:40

扣除生前未償債務 繼承人負舉證責任

2019-10-14 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top