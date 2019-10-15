盟立自動化銅鑼園區建廠 今開工

2019-10-15 10:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



盟立自動化今（15）日舉行銅鑼科學園區建廠開工典禮，宣布於竹科銅鑼科學園區新建廠房，第一期工程預計於2020年底完工，以生產半導體封裝自動化設備系統、工業控制相關產品為主。

盟立自1989年成立以來，始終維持一貫的企業經營理念：降低自動化導入成本、滿足個別行業需求。憑藉在自動化領域累積經驗與研發技術及對市場需求的了解，已成功開發出多種自動化生產及製程應用設備及產品，如觸控面板傳送設備整合系統、太陽能電池設備、潔淨室製程間之搬運／傳輸及儲存等物流設備、自動儲運系統、機器人電腦網路設備之服務、工業控制器等，以滿足客戶多樣的需求及提供完善的售後服務，為國內大型自動化系統整合之相關產品製造公司之大廠。

盟立繼面板搬運設備、智慧自動化物流系統之後，也研發出半導體封裝自動化設備系統，已接獲部分訂單，因此盟立公司規劃於銅鑼園區新建廠房，占地約2.6公頃，以因應產能需求與廠房空間不足，並將持續發展具競爭力產品與系統整合能力，結合上下游廠商提供整場整線方案，將產品通路過擴及全世界。