敦泰下半年IDC出貨 估計將大增

2019-10-14 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ／台北即時報導



IC設計廠商敦泰（3545）在觸控與驅動整合IC（IDC）方面，法人預估，其下半年出貨量將比上半年大增，不但將帶動本季業績成長，全年IDC出貨量也會達9,000萬至1億套。

敦泰前三季合併營收為63.52億元，年減19.3％，法人認為，該公司第3季營運可能落在損益平衡點附近，本季業績將不會比第3季差，甚至有機會小幅成長。

敦泰第4季可能的業績成長動能，主要來自於IDC產品，其上半年出貨量較為平淡，估計下半年出貨量將有機會明顯增長，甚至達上半年的1.5倍，本季IDC出貨量可望季增兩位數百分比，帶動今年整體相關出貨量達9,000萬至1億套。