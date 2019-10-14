工研院推超快雷射 助台廠搶攻汽車、5G產業鏈

2019-10-14 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹即時報導



汽車、5G產業朝智慧製造發展，光製造成重要推手！在經濟部技術處科技專案的支持下，工研院於「2019台灣國際雷射展」發表多項以車載及5G為載具的「超快雷射加工」、「高功率加工應用」及「自主雷射源」等光製造技術，相關技術已應用於國內車用玻璃、電巴、精密網版大廠產線，協助企業技術升級，要拼出機械產業轉骨的價值鏈。

工研院雷射與積層製造科技中心執行長曹芳海表示，依據Strategies Unlimited調查顯示，2018年全球雷射產業總產值達137.6億美元，其中最多應用在切割、銲接、打標及半導體/顯示上的工業應用產值達52.3億美元，顯見產業需求旺盛。

以汽車產業為例，包括擋風玻璃、後照鏡、車燈或儀錶板等工件都需要精密切割，工研院運用超快雷射搭載自主的「景深可調光刀模組」，可直接切割厚度3 釐米平面玻璃或2.5釐米特定曲率的3D曲面玻璃，國內已有玻璃鏡片大廠以此技術建置雷射生產曲面後視鏡產線，不僅成功轉型升級為雷射加工車用鏡片廠商，更一舉搶進高端車鏡市場

同樣是超快雷射的應用，鎖定5G高頻與Micro LED顯示的行動網通需求，搭載精密細微電路的玻璃載板是下世代的關鍵元件之一，但現行玻璃穿孔（TGV）技術鑽孔速度緩慢，常造成邊緣品質不佳影響訊號傳輸，工研院開發超快雷射的「誘發玻璃成孔」技術，搭配同步觸發模組，可提升量產速度至每秒5000孔，鑽孔品質真圓度大於95%、側壁粗糙度低於200nm及最高可達10:1深寬比之細微通孔，技術已與國際同步，可應用於更輕薄短小的3C高頻通訊裝置、4K攝影等高容量訊號傳輸及次世代MicroLED顯示器。

曹芳海指出，除了新一代精密加工超快雷射主流技術外，在高功率雷射的應用上，工研院看準未來電動車將使用大量動力電池的需求，也協助國內電巴大廠設置動力鋰電池模組製造產線，所生產電池模組樣品並送車測中心依CNS及歐盟標準檢測，同時也建立雷銲示範場域，所採用的先進掃描式雷射銲接技術，比傳統點銲可提升產能10倍以上，引領廠商迎向廣大的應用商機。

雷射具有精度高、生產效率高、污染低、數位化等特性，極適合應用於高值工業應用，工研院在經濟部技術處科技專案支持下，從產業技術缺口突破，先後已協助東台公司生產PCB鑽孔機、穎霖公司開發汽車用光纖雷射切管設備。