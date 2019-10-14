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鴻海、裕隆「人才庫」幕後功臣　360d才庫四大服務上線

2019-10-14 15:35經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

360d才庫提供全台唯一「人資委外一條龍」服務，30年來服務的企業橫跨50多個產業，多達數萬家客戶，經手人才超過數十萬人，是鴻海(2317)、裕隆、友達等企業「人才庫」幕後功臣；董事長楊朝安表示，今年特別推動「愛兒公益計畫」來慶祝30歲生日，預計10/16啟動「募集1000餐弱勢兒童餐費活動」。

楊朝安指出，360d才庫深耕在地，北、中、南共有六個分公司，服務的企業橫跨50多個產業，多達數萬家客戶，經手人才超過數十萬人，包括鴻海、裕隆、SOGO、友達、全聯、玉山銀行、華航、故宮、國稅局、中衛等，從製造、科技、服務、金融到行政機構等，都是長期服務的對象。

楊朝安強調，長短期人力派遣、人才代理招募、人事法令諮詢、薪資作業外包、企業教育訓練、科學化測評工具、人資體制建置等，都是多年來擅長的領域，因應30週年慶，特別開放免費心理測評，協助求職人才了解個人行為類型、適性工作職類，更快找到職涯方向。

另外，將安排專業的顧問團隊免費至60家服務企業，各別提供價值3萬元的教育訓練課程，以實際行動回饋才庫的舊客戶與現有客戶，日前已開放申請，客戶的反應非常熱絡。

楊朝安表示，「專、新、忱、迅」是360d才庫事業群的精神堡壘，今年更拓展新事業版圖，成立提升企業競爭力與價值創造的「競爭力中心」、精準獵才服務加值策略夥伴的「獵才中心」、企業數位轉型推手的「三六零資訊科技」及實踐企業願景與目標的「Empowerment超實踐研修專班」，挑戰事業的第二曲線，迎向下一個黃金三十年。

楊朝安說，在10/16的30週年記者會將啟動「募集1000餐弱勢兒童餐費活動」，由兒福聯盟派代表受贈；另外，11/30將舉行「有愛才酷-文創‧手作‧暖心市集」，現場除360d才庫服務攤位外，還有兒福聯盟募款攤位、20個文創手作攤位，當天市集營收將提撥20％做為兒福聯盟弱勢兒童營養餐費基金。

360d才庫30週年推愛兒計畫，預計送餐1,000份。(圖:360d才庫提供)
360d才庫30週年推愛兒計畫，預計送餐1,000份。(圖:360d才庫提供)
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