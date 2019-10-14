台灣之星策略夥伴添新成員 攜全國電子推專案搶客

2019-10-14 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台灣之星持續跨業結盟，繼電子商務平台、量販店與金融領域領導品牌之後，今（14）日再添新夥伴，攜手全國電子（6281）推出全新「全國電子指定商品任你選」專案，開放台灣之星虛實通路訂商品、全國電子全台323家門市取貨服務，有效整合雙方資源。

台灣之星表示，考量許多用戶專案合約到期但手機狀況仍堪使用，陸續推出各式搭配商品或服務的資費方案供消費者選擇，今年更升級「加值隨你選」、「生活用品隨你選」等專案，同時推出「辦門號享優惠貸款」及超值購物金專案，持續將辦門號搭商品的選擇權擴大，帶動辦門號搭手機以外商品／服務申辦量年增約二成。

台灣之星指出，為帶給用戶更多元自由的選擇積極擴展合作，跨業結盟的業者包括Yahoo奇摩、樂天市場購物網、全家便利商店、家樂福、國泰世華銀行等，現在則是新添全國電子，「全國電子指定商品任你選」專案，開放台灣之星虛實通路訂商品、全國電子門市取貨服務，有效整合雙方資源，不僅十餘款精選家電全部0元起，現場取貨更安心。

台灣之星說，凡新申辦／攜碼搭配月租388（含）以上、續約搭配月租599（限U25學生／網路門市）／799（一般）（含）以上資費方案，綁約24／30個月，除可依照使用需求自由選擇上網吃到飽或電話隨你講外，還享包括14吋輕薄筆電Lenovo IdeaPad S130（原價10,990元）、Panasonic 10人份微電腦電子鍋（原價4,590元）或Nintendo Switch Lite主機（原價6,180元）等多元生活家電、遊戲機只要0元起。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，「台灣之星以創新思維滿足消費者生活的各種不同需求；此次，延續辦門號搭商品的概念，升級『生活用品隨你選』資費，攜手全國電子推出在台灣之星全台實體或網路門市辦門號，即可選搭多款0精選家電商品，不用等促銷、搶限量，到自行指定的全國電子門市，憑序號條碼即可現場點驗商品、安心取貨，面對面感受門市人員有溫度的優質服務」。