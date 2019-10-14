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工研院：新科技服務業 將是下世代台灣兆元產業

2019-10-14 13:31經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

工研院今（14）日舉辦「2019工研院年度專刊發表暨台灣科技服務新生態創新論壇」，發表年度專刊《創生態：科技加值 服務匯流》。工研院指出，因全球數位科技趨勢加速，對於台灣傳統服務業、中小製造業者來說，導入科技來協助服務或生產運作有其難度，預期「新科技服務業」，為下世代台灣兆元產業，未來將扮演台灣產業數位轉型重要地位。

據經濟部工業局統計，台灣2018年整體的電腦程式設計、諮詢及相關資訊服務的產值為3,460億元。工研院預期，若以資訊服務業為基礎、以台灣工業與服務業約30兆元產值估算，往後五年如果能有3到5%產值朝新科技服務發展，將創造1.5兆元經濟規模的產業升級轉型；以新興產業平均年複合成長率8%估算，2030年將有2.2兆元產業規模。

工研院所謂新科技服務業，是以人為本思維，企業掌握市場趨勢和客戶需求，建立或參與跨產業合作，運用科技提供創新服務和解決方案。企業導入自動化和智慧技術會取代重複性和勞力型工作，但透過「人機協作」可以強化人類發展新技能、提供彈性工作環境和決策能力。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，台灣擁有智慧硬體產業優勢，在軟體開發方面有相當優秀的技術人才，若能重視服務業與中小製造業使用者需求，開發利基市場服務商機，加上政府能扶植以新興科技為基礎的科技服務業，進一步建立台灣的「科技服務新生態」，將能有效協助服務業與中小製造業升級轉型，重塑台灣產業競爭力，邁向社會永續。

工研院認為，未來新科技服務業的人才需求，應具備數位素養，以及問題解決、團隊合作、服務導向和持續學習等軟性技能，並且具備整合垂直產業的領域知識，以提供高附加價值服務。

工研院生態製造業

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