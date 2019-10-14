信紘科9月營收1.3億元 Q3營收達3.5億元

2019-10-14 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



信紘科（6667）公布今年9月合併營收為1.3億元，較去年同期成長45.61％；累計今年第3季及前9月合併營收分別為3.5億元、9.2億元，年增率分別為34.84％、29.53％，主要歸功於今年度信紘科策略性接單，使得大型擴建廠案件之營收占比增加，因大型擴建廠案件之毛利率低於平均水準，影響今年整體獲利表現，信紘科仍持續調整產品及訂單結構，以期回穩毛利率。

信紘科表示，旗下全新製程機能水設備獲得國際半導體大廠的Golden認證後，目前已取得國際一線半導體晶圓大廠設備之新訂單，並於本季正式陸續出貨至客戶之先進製程廠中進行試量產，不僅是國內唯一台廠設備成功攻破過往美商、日商把持的局面，信紘科也從廠務系統設備商往半導體前段製程設備商突破！可望隨著主要客戶對於全新製程機能水設備的需求持續增加，加上既有穩定施作拆移機服務工程營收比重提高下，整體產品結構逐步優化，未來整體毛利率及獲利表現將持續精進。

信紘科表示，自2012年成立研發處，每年投入營收約3％持續開發核心技術，包括氣液相混和、製程廢液及廢水處理、奈米材料合成、功能性薄膜等相關技術，其中，「製程機能水設備」即是信紘科運用氣液相混和技術，於2013年正式推出第一台結合二氧化碳與水的「汽水機」，並成功打入半導體產業大廠之製程清洗設備，順利與環保回收再利用之綠色製程市場趨勢接軌。

信紘科仍不斷提升自我研發能量，除了藉以深化與先進客戶合作的層次，為公司營運注入成長活水外，近期在奈米材料合成技術中也取得重大技術突破，不僅已取得重要專利，同時更積極將專利拓展全球，其材料可應用領域及產業廣泛，信紘科期待未來技術商轉後，龐大市場商機可望為公司業務添柴火。

展望本季，信紘科除受惠於客戶中科晶圓廠與南科先進製程廠建置及擴充，穩定施作拆移機服務工程貢獻營收成長基礎外，旗下全新製程機能水設備、化學供應系統、製程特殊廢液回收減量設備之廠務系統設備也陸續開始出貨，憑著深厚的研發能量、客製化服務能力等競爭優勢，在產品結構優化下，有助整體毛利率逐步回升；再者，信紘科也有望憑藉製程機能水設備及製程特殊廢液回收減量設備等進一步搶攻大陸半導體設備市