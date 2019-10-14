郭明錤：iPhone SE2 規格將與i8類似

2019-10-14 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／台北即時報導



蘋果趁勝追擊，定位中低階的iPhone SE 2 預計於明年初登場，知名蘋果分析師、天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤爆料新機規格，預測SE 2大部份設計及硬體將與iPhone 8相似，新機價格約當落在399美元起，將成為既有iPhone 6、6S系列近2億使用者最佳升級選擇，看好台積電（2330）、工業富聯、可成（2474）等可望受惠。

郭明錤再出最新報告，預測iPhone SE 2 設計與硬體規格將與iPhone 8相似。在規格方面，採用iPhone 11系列相同的A13處理器，使用3GB LPDDR4X，NAND Flash有64與128GB，機殼顏色選項有深空灰、白、紅，最後則是移除3D Touch。

郭明錤預測，新機價格約當落在399美元（新台幣約1.2萬元）起，將成為既有iPhone 6、6S系列近2億使用者最佳升級選擇。因iOS 13不支持iPhone 6系列，讓用戶有迫切換機需求，且這些消費者習慣iOS生態、預算有限，及對新功能需求不強，故iPhone SE2 將成為最佳選擇。

據悉，iPhone SE 2 將於明年第一季上市開賣，為了因應新機上市，目前上游產業鏈每個月為iPhone SE2 準備約200至400萬支，2020年該機年出貨量預估可達3千萬支以上。

郭明錤點名，iPhone SE 2主要受益者為高單價或高供貨比重的供應商，包含晶圓代工廠台積電。工業富聯、可成、Jabil則受惠機殼單價顯著高於一般零組件，有助相關機殼廠營收及獲利。此外，還有提供相機模組的LG Innotek及聲學零組件廠歌爾聲學。