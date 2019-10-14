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台積電法說會前 外資喊出第四季營收躍上百億美元

2019-10-14 12:05經濟日報 【記者張家瑋／台北報導】

晶圓龍頭台積電（2330）法說會前利多消息令人驚艷，7奈米強勁需求帶動產能利用率達滿載之下，已有外資率先喊出台積電第四季營收一舉躍上百億美元，季增9%，明年第一季營收維持高水準演出，將目標價上調到364元，為目前外資圈最高價者。

半導體重量級指標台積電將於本周17日法說會，會前利多消息不斷，先是公布第三季營收2,930.45億元，年增12.56%，美元營收約94.53億元的超標演出，優於台積電先前法說會預估91至92億元美元目標。

台積電股價、市值頻頻刷新紀錄，股價衝上291.5元，距離3字頭大關僅一步之遙，已有外資將目標價由原先325元上調至364元，預期台積電第四季台幣營收在3,195億元，約103億美元，季增9%、年增10%。

法人指出，台積電第四季產能利率用維持滿載，尤其以7奈米需求最為強勁，蘋果、海思、高通及AMD下單量擴增，5G是帶動台積電第四季營收強勁成長關鍵，其中華為旗下海思在美中貿易戰威脅之下，加速對5G及基地台訂單釋出速度，台積電在今年下半年開始進入高速成長。2020年第一季維持高度成長，法人預估單季營收維持在3,010億元，年增率高達38%。

台積電日前發布7奈米強效版進入量產，且量產速度為史上最快的製程之一，反映7奈米產能利用率快速拉高，全球市占率第一與競爭對手差距又再度拉大，為6、5奈米製程奠定良好基礎。

台積電創辦人張忠謀。記者黃義書／攝影
台積電創辦人張忠謀。記者黃義書／攝影
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明年正式進入5奈米時代，預期台積電5奈米量產速度將與7奈米一樣快速，既有客戶將大量導入台積電5奈米製程，一推出即可有高市占率，且5奈米將導入更多EUV（極紫外光）製程，進一步擴大與競爭對手差距，在先進製程競賽中，台積電持續保持技術領先。

台積電奈米營收

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