台積電法說會釋利多 設備供應鏈雨露均沾

2019-10-14 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／台北即時報導



半導體產業風向指標台積電法說會將登場，由於台積電加快7奈米強效版及5奈米布建速度，大量導入EUV製程，台積電法說會釋利多，外界預估2020年將加大資本支出規模，設備供應鏈將優先受惠，包括：家登（3680）、京鼎（3413）、翔名（8091）、漢磊（3581）、信紘科（6667）等2020年可望大啖台積電量產商機。

台積電第三季營收繳出亮麗成績，法人圈預期第四季在7奈米產能滿載之下，業績將優於預期，對於台積電設備供應鏈將是一大利多，尤其日前釋出領先業界導入極紫外光（EUV）微影技術之7奈米強效版製程，並協助客戶產品大量進入市場，而6奈米製程技術將於 2020年第一季進入試產，並於年底前進入量產，緊接者5奈米也將進入量產，台積電加快腳步將帶動設備材料供應鏈崛起。

7奈米強效版推出，可望帶動EUV光罩傳送盒需求持續增溫，家登打入台積電供應鏈體系，為台積電EUV光罩傳輸盒供應商，將直接受惠，依艾斯摩爾（ASML）推估的EUV未來三年發展藍圖，家登2020年光罩傳載系列產品全球出貨量將達到2019年的三倍。

信紘科製程機能水設備打入台積電供應鏈，為製程中優化EUV後相關清洗製程重要設備，能提高製程清洗效率，亦減少化學品的使用量，在台積電5奈米建廠獲得認證採用，2020年隨著客戶資本支出增加、持續建廠，可望持續受惠台積電需求。