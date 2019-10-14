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工研院發表「創生態：科技加值 服務匯流」專刊

2019-10-14 10:42經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

為協助台灣持續站穩在全球科技產業供應鏈的關鍵角色，工研院今（14）日舉辦「2019工研院年度專刊發表暨台灣科技服務新生態創新論壇」，發表年度專刊《創生態：科技加值 服務匯流》，特別邀請智榮基金會、數金科技、群健科技、鴻海肚肚智慧餐飲、清華大學等產學研專家齊聚一堂，針對建構台灣科技服務新生態的市場契機提出產業見解。

工研院協理段家瑞表示，在過去台灣經濟起飛的年代，中小型企業扮演了台灣經濟發展舉足輕重的角色。面對現今的國際競爭環境變遷，台商不能再靠著單打獨鬥突圍，如何順應這波創新科技所帶動的產業革命新浪潮，是刻不容緩的議題。

工研院配合政府政策研發並推動多項「5+2產業創新」技術，以及拓展新南向合作的關鍵成果，欣見今年專刊為台灣服務業與中小製造業的發展把脈，期許藉此拋磚引玉，集結各領域的專家，推動產業升級轉型，達到翻轉產業與經濟的目標。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗則表示，全球數位科技趨勢加速，人類隨著「社會1.0（狩獵社會）」→「社會2.0（農耕社會）」→「社會3.0（工業社會）」→「社會4.0（資訊社會）」演進後，將邁向第五次的全新社會–「社會5.0（超智慧社會）」。

由於全球消費型態改變，傳統的產品貿易模式都將被新興國家與數位平台取代，從2015年迄今全球各地零售服務業紛紛出現倒閉潮，關閉大量的實體商店。另一方面，隨著環境威脅、全球高齡化、AIoT科技發展，造就健康照護產業的轉變，市場關注如何透過物聯網、人工智慧等科技結合，提供創新服務，達到預防保健、飲食運動等自我健康管理。

蘇孟宗進一步說明，台灣產業結構以服務業GDP居冠、就業人數逾六成，是帶動台灣經濟成長的火車頭；中小型製造業家數達14萬3,000家，占全體製造業的96%，是經濟重要發展基石，然而服務業及中小製造業長期皆存在服務業研發投入偏低、出口規模小的困境。

在數位經濟時代下，台灣擁有智慧硬體產業優勢，在軟體開發方面有相當優秀的技術人才，若能重視服務業與中小製造業使用者需求，開發利基市場服務商機，加上政府以法規、人才雙管齊下，扶植以新興科技為基礎的科技服務業，進一步建立台灣的「科技服務新生態」，將能有效協助服務業與中小製造業升級轉型，重塑台灣產業競爭力，邁向社會永續。

針對台灣發展科技服務業將面臨的挑戰與契機，特別邀請目前業界創新先驅與專家參與論壇。上半場由宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮以「千倍機會的服務業國際化」為題進行專題演講，他認為台灣未來產業發展思維應轉向，以使用者為中心、就近服務市場的新思維進行國際化佈局。

下半場「台灣科技服務新生態創新」論壇的出席貴賓包括：工研院特別顧問史欽泰、數金科技執行長李亞鑫、清華大學服務科學研究所所長林福仁、群健科技行銷長游淨茹、鴻海肚肚智慧餐飲董事長孫和翊、工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑等產學研專家，一同探討台灣產業面臨的契機及挑戰，以及如何運用新科技帶領企業進行數位轉型，再創產業新契機。

工研院今（14）日舉辦「2019工研院年度專刊發表會」。記者李珣瑛／攝影
工研院今（14）日舉辦「2019工研院年度專刊發表會」。記者李珣瑛／攝影
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