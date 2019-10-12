蔡英文：能源轉型帶來新能源、新商機、新就業三契機

2019-10-12 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 /即時報導



蔡英文總統今天出席「世紀離岸風電設備公司台北港南碼頭廠辦啟動儀式」時表示，能源轉型將帶來新能源、新商機、新就業三大契機；她說，2025年綠電比例將達到20%，離岸風電產業將可創造1.2兆元產值及2萬個工作機會。

蔡總統說，三年多來政府推動能源與產業創新，現在大家已看到成果。本月9日台灣的第一座離岸風場正式完工，預計年底就能商轉。

蔡總統說，就像當年的高鐵或員山子分洪道一樣，開始做的時候，努力的過程，都會有唱衰跟誤解，但今天回想起來，一定會很慶幸還好當初有堅持下去。「口水會過去，政績會留下」。第一座離岸風場的完工，就是台灣走向再生能源關鍵的一步。

蔡總統說，三年多前她上任還不到兩周，當時接手的是一個備轉容量率只有1.64%，接近近幾年來最低點的供電壓力。今年夏天，供電很穩定，順利度過夏天的用電最高峰，還能夠保持在備轉容量率10%的水準，再生能源在用電尖峰時，更帶來創新高的發電貢獻，現在台灣不缺電，是一個不必爭辯的事實。

蔡總統表示，能源轉型會帶來三項重大大契機，第一是新能源，再生能源發展走在正確的道路上，2025年綠電會到20%，台灣不僅能提高能源自產率，更能打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook等重視綠電的供應鏈。